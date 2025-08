Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποχαιρετά την Κάρι Μπράντσο: Ήταν ο παλμός της επαγγελματικής μου ζωής για 27 χρόνια

Κλείσιμο

View this post on Instagram A post shared by SJP (@sarahjessicaparker)

Την Κάρι Μπράντσο αποχαιρέτησε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με μια ανάρτηση στα social media μετά την ανακοίνωση ότι η σειρά «» ολοκληρώνεται με την τρίτη σεζόν που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Μάιο. Την είδηση έκανε γνωστή ο δημιουργός του πετυχημένου franchise,Η 60χρονη ηθοποιός σύστησε στο τηλεοπτικό κοινό τον εμβληματικό χαρακτήρα μέσα από τη δημοφιλή σειρά «», που προβλήθηκε από το 1998 μέχρι το 2004. Η Πάρκερ ενσάρκωσε και πάλι την Μπράντσο μέσα από τις δύο ομώνυμες ταινίες που ακολούθησαν το 2008 και το 2010, ενώ μέσα από τη σειρά «And Just Like That» της δόθηκε για μια ακόμη φορά η ευκαιρία να υποδυθεί την ηρωίδα που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο.Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ παρουσίασε τη διαδρομή της Κάρι Μπράντσο και δήλωσε πως για εκείνη αυτός ο χαρακτήρας λειτούργησε ως «επαγγελματικός παλμός για 27 χρόνια». Γι' αυτό, όπως τόνισε, την αγάπησε τόσο πολύ.Όπως έγραψε στη δημοσίευσή της: «Εκείνη διέσχισε δρόμους, λεωφόρους, ρουβίκωνες — ή έτσι φαινόταν. Εκείνη ράγισε καρδιές, τακούνια, συνήθειες. Εκείνη αγάπησε, έχασε, νίκησε, σκόνταψε, πήδηξε, έπεσε και μέσα σε λακκούβες, γέρασε, έγινε σοφότερη. Πήρε τις πιο δύσκολες, χειρότερες και καλύτερες αποφάσεις. Ταξίδεψε κοντά και μακριά για το καινούριο, το vintage, τους φίλους και την αγάπη. Άλλαξε σπίτια, ζώνες ώρας, συντρόφους, γνώμη, παπούτσια, μαλλιά — αλλά ποτέ την αγάπη και αφοσίωσή της στη Νέα Υόρκη. Είχε ραντεβού, ποτά, σχέσεις, έναν σύζυγο και πραγματικά μεγάλες αγάπες και έρωτες».Στη συνέχεια, η Σάρα Τζεσικα Πάρκερ ανέφερε για την ηρωίδα που υποδύθηκε: «Σήκωσε ταξί, έτρεξε με τακούνια και χόρεψε με τον Στάνφορντ. Είπε την αλήθεια και είπε ψέματα. Έγραφε, αναρωτιόταν, δημοσίευε, πενθούσε, συγχώρησε, την παράτησαν, στάθηκε όρθια, ξεχώρισε. Αφοσιώθηκε σε καπέλα, βιβλία, παπούτσια, φίλους και την υπόσχεση μιας νέας μέρας στην αγαπημένη της πόλη και στους ανθρώπους που αγαπούσε πιο πολύ. ''Ντύθηκε'' με ντροπή, περηφάνια, τιμή, αισιοδοξία και κυριολεκτικά αμέτρητα φορέματα, φούστες, τούτου. Κρατήθηκε από χέρια, ελπίδες και τους καλύτερους ανθρώπους».Η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε τι σημαίνει για εκείνη η Κάρι Μπράντσο: «Η Μιράντα, η Σαμάνθα και η Σάρλοτ — δεν θα υπάρξουν ποτέ καλύτερες φίλες. Και τι τύχη για την Κάρι να γνωρίσει και να αγαπήσει τη Σίμα και τη LTW, τις πιο υπέροχες νέες συνδέσεις. Η Κάρι Μπράντσο ήταν ο καρδιακός παλμός της επαγγελματικής μου ζωής για 27 χρόνια. Νομίζω πως την αγάπησα πιο πολύ απ’ όλους. Ξέρω ότι κι άλλοι την αγάπησαν όπως εγώ. Την ένιωσαν, την καταδίκασαν, τη στήριξαν. Η συμφωνία όλων αυτών των συναισθημάτων ήταν το πιο όμορφο σάουντρακ και ο σημαντικότερος σύντροφός μου. Γι’ αυτό και η πιο συναισθηματική και βαθιά ευγνωμοσύνη. Ένα χρέος ζωής. Σε όλους εσάς».Κλείνοντας το κείμενό της, η Πάρκερ υπογράμμισε τη συμβολή των πάνω από εκατό ανθρώπων που εργάστηκαν για το συγκεκριμένο πρότζεκτ και ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έδειξε: «Ο Μάικλ Πάτρικ Κινγκ κι εγώ αναγνωρίσαμε, όπως και στο παρελθόν, ότι αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε. Το And Just Like That ήταν μόνο χαρά, περιπέτεια, η πιο σπουδαία μορφή απαιτητικής δουλειάς, μαζί με το πιο εξαιρετικό ταλέντο — 380 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των λαμπρών ηθοποιών που ήταν μαζί μας. Είμαι καλύτερη χάρη σε κάθε μέρα που πέρασα μαζί σας. Θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να ξεχάσω. Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ τόσο. Ελπίζω να αγαπήσετε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια όσο κι εμείς».