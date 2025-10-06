Τέιλορ Σουίφτ για Σελένα Γκόμεζ: Δεν ήταν απλώς η πιο όμορφη νύφη, ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου
Είμαι τόσο χαρούμενη για εκείνη, το αξίζει απόλυτα, είπε η τραγουδίστρια για τον γάμο της φίλης της με τον Μπένι Μπλάνκο
Για τον γάμο της Σελένα Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο μίλησε η Τέιλορ Σουίφτ, αναφέροντας πως η καλή της φίλη δεν ήταν μόνο η πιο όμορφη νύφη, αλλά ό,τι πιο όμορφο έχει δει ποτέ στη ζωή της.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο SiriusXM’s The Morning Mash Up τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η 35χρονη σταρ δήλωσε ενθουσιασμένη με τον γάμο του ζευγαριού που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μπάρμπαρα στις 27 Σεπτεμβρίου. «Ήταν η πιο όμορφη νύφη», είπε αρχικά Σουίφτ για να προσθέσει στη συνέχεια: «Όχι, μόνο η πιο όμορφη νύφη, ήταν απλώς ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ».
Η διάσημη τραγουδίστρια που πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» εξομολογήθηκε ότι νιώθει πραγματικά ευτυχισμένη όταν βλέπει φίλους της να βρίσκουν την αγάπη. «Είμαι τόσο χαρούμενη για τη Σελένα. Το αξίζει απόλυτα. Αυτό εύχεσαι μόνο στους ανθρώπους που αγαπάς», τόνισε.
Σύμφωνα με πηγή που είχε μιλήσει στο περιοδικό «People», η Τέιλορ Σουίφτ, αλλά και ο Εντ Σίραν εκφώνησαν λόγους στο δείπνο πριν από τον γάμο. «Όλοι διασκέδαζαν και γιόρταζαν μαζί τους μέχρι αργά τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια. Ήταν και οι δύο χαμογελαστοί όλο το βράδυ και δεν σταμάτησαν να ακτινοβολούν ευτυχία. Υπήρχε τόση αγάπη στον χώρο», είχε αναφέρει το ίδιο πρόσωπο.
Όταν η Γκόμεζ είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της τον περασμένο Δεκέμβριο, η Σουίφτ ως κολλητή φίλη της, είχε προσφερθεί να είναι το «κορίτσι με τα λουλούδια» παρότι ο ρόλος αυτός παραδοσιακά δίνεται σε παιδιά. Τελικά, όμως ανέλαβε έναν άλλο ρόλο, εκφωνώντας λόγο στη δεξίωση.
Taylor Swift Says BFF Selena Gomez Was the 'Most Beautiful Bride' at Her Wedding to Benny Blanco https://t.co/KFoumRbqUA— People (@people) October 6, 2025
