Γιασικεβίτσιους: Ο Μπαρτζώκας έχει τρομερό ρεκόρ σ' αυτό το γήπεδο, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε 40 λεπτά καλού μπάσκετ
SPORTS
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Φενερμπαχτσέ Ολυμπιακός Telekom Center Athens Euroleague Fianl 4 Athens 2026

Γιασικεβίτσιους: Ο Μπαρτζώκας έχει τρομερό ρεκόρ σ' αυτό το γήπεδο, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε 40 λεπτά καλού μπάσκετ

Ο πιο... σοβαρός από κάθε άλλη φορά Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έδειξε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον αυριανό (22/5, 18:00) ημιτελικό με τον Ολυμπιακό

Γιασικεβίτσιους: Ο Μπαρτζώκας έχει τρομερό ρεκόρ σ' αυτό το γήπεδο, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε 40 λεπτά καλού μπάσκετ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνήθως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοίραζε αρκετές ατάκες στις συνεντεύξεις Τύπου των Final 4, αλλά τώρα ο Λιθουανός τεχνικός έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Πολύ πιο σοβαρός και συγκεντρωμένος, απέφυγε τις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις λόγω του ότι έχει διατελέσει παίκτης του Παναθηναϊκού και προσπάθησε να εστιάσει την ομάδα του.

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ τόνισε πως στην αρχή της χρονιάς η ομάδα του έπρεπε να στηριχθεί κυρίως στην άμυνα, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Όπως είπε, από εκεί ξεκίνησε όλη η προσπάθεια, με τη Φενέρ να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση όσο περνούσε η σεζόν στη Euroleague

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι το Final 4 διεξάγεται στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, ο Λιθουανός  εμφανίστηκε ψύχραιμος, λέγοντας πως οι προπονητές έχουν βρεθεί σε πολλά γήπεδα και ότι το παρκέ είναι ίδιο παντού, τονίζοντας πως οι ομάδες βρίσκονται εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θέματα συζήτησης.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε με χιουμοριστική διάθεση πόσα μηνύματα έχει δεχθεί από οπαδούς και μέλη του Παναθηναϊκού προκειμένου να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο, απέφυγε να δώσει συνέχεια, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος να απαντήσει και πως όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο.Τέλος, σε ερώτηση για το αν είναι πιο δύσκολο να κατακτήσεις back to back τίτλους ως παίκτης ή ως προπονητής, ο Γιασικεβίτσιους τόνισε πως προσπαθεί να μένει μακριά από όσα ακούγονται γύρω από τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι το μοναδικό που τον ενδιαφέρει είναι να παρουσιαστεί η ομάδα του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.



Aναλυτικά οι ατάκες του Λιθουανού τεχνικού:
Κλείσιμο
«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άμυνα. Προσπαθείς να χτίζεις περισσότερα πράγματα μέσα στη χρονιά όσο αυτή κυλάει, όπως και να ενσωματώνεις σημαντικούς παίκτες. Μακάρι να φανεί όλο αυτό το προϊόν που έχουμε φτιάξει στο παρκέ αύριο».

Για τις αναμνήσεις του στο ΟΑΚΑ και το αν νιώθει πιο άνετα: «Νομίζω ότι ξέρω πως ο Μπαρτζώκας έχει πολύ καλό ρεκόρ στο ΟΑΚΑ, οι γραμμές είναι πάντα ίδιες. Είναι τιμή μου να επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε 40 καλά λεπτά».

Για τα μηνύματα που έχει δεχτεί από φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να δώουμε καλά 40 λεπτά. Όλα έτσι κι αλλιώς θα ξεχαστούν μόλις περάσουν αυτές οι μέρες».

Για το αν έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον η συμμετοχή του ως παίκτης ή ως προπονητής: «Υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης