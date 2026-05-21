Γιασικεβίτσιους: Ο Μπαρτζώκας έχει τρομερό ρεκόρ σ' αυτό το γήπεδο, αλλά εμείς θέλουμε να παίξουμε 40 λεπτά καλού μπάσκετ
Ο πιο... σοβαρός από κάθε άλλη φορά Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έδειξε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον αυριανό (22/5, 18:00) ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Συνήθως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοίραζε αρκετές ατάκες στις συνεντεύξεις Τύπου των Final 4, αλλά τώρα ο Λιθουανός τεχνικός έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο.
Πολύ πιο σοβαρός και συγκεντρωμένος, απέφυγε τις ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις λόγω του ότι έχει διατελέσει παίκτης του Παναθηναϊκού και προσπάθησε να εστιάσει την ομάδα του.
Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ τόνισε πως στην αρχή της χρονιάς η ομάδα του έπρεπε να στηριχθεί κυρίως στην άμυνα, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στο σκοράρισμα. Όπως είπε, από εκεί ξεκίνησε όλη η προσπάθεια, με τη Φενέρ να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση όσο περνούσε η σεζόν στη Euroleague.
Αναφερόμενος στο γεγονός ότι το Final 4 διεξάγεται στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ, ο Λιθουανός εμφανίστηκε ψύχραιμος, λέγοντας πως οι προπονητές έχουν βρεθεί σε πολλά γήπεδα και ότι το παρκέ είναι ίδιο παντού, τονίζοντας πως οι ομάδες βρίσκονται εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους και όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θέματα συζήτησης.
Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε με χιουμοριστική διάθεση πόσα μηνύματα έχει δεχθεί από οπαδούς και μέλη του Παναθηναϊκού προκειμένου να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο, απέφυγε να δώσει συνέχεια, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος να απαντήσει και πως όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο.Τέλος, σε ερώτηση για το αν είναι πιο δύσκολο να κατακτήσεις back to back τίτλους ως παίκτης ή ως προπονητής, ο Γιασικεβίτσιους τόνισε πως προσπαθεί να μένει μακριά από όσα ακούγονται γύρω από τη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι το μοναδικό που τον ενδιαφέρει είναι να παρουσιαστεί η ομάδα του στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Aναλυτικά οι ατάκες του Λιθουανού τεχνικού:
«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άμυνα. Προσπαθείς να χτίζεις περισσότερα πράγματα μέσα στη χρονιά όσο αυτή κυλάει, όπως και να ενσωματώνεις σημαντικούς παίκτες. Μακάρι να φανεί όλο αυτό το προϊόν που έχουμε φτιάξει στο παρκέ αύριο».
Για τις αναμνήσεις του στο ΟΑΚΑ και το αν νιώθει πιο άνετα: «Νομίζω ότι ξέρω πως ο Μπαρτζώκας έχει πολύ καλό ρεκόρ στο ΟΑΚΑ, οι γραμμές είναι πάντα ίδιες. Είναι τιμή μου να επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε 40 καλά λεπτά».
Για τα μηνύματα που έχει δεχτεί από φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να δώουμε καλά 40 λεπτά. Όλα έτσι κι αλλιώς θα ξεχαστούν μόλις περάσουν αυτές οι μέρες».
Για το αν έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον η συμμετοχή του ως παίκτης ή ως προπονητής: «Υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου».
Bartzokas and Saras having a moment next to the EuroLeague trophy 😁 pic.twitter.com/Eu65JawBXI— BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2026
