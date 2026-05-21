Ο Γάλλος Banksy μετατρέπει την εμβληματική γέφυρα Pont Neuf του Παρισιού σε γιγαντιαία «σπηλιά», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το έργο τέχνης, με τίτλο «La Caverne du Pont Neuf», αποτελεί φόρο τιμής στον καλλιτέχνη Κρίστο - Θα ανοίξει επίσημα για το κοινό στις 6 Ιουνίου
Μία από τις πιο εμβληματικές γέφυρες του Παρισιού μοιάζει να... χάνεται κάτω από έναν τεράστιο βραχώδη σχηματισμό, καθώς ο Γάλλος καλλιτέχνης JR, γνωστός διεθνώς και ως «Γάλλος Banksy», ξεκίνησε την εγκατάσταση ενός γιγαντιαίου έργου τέχνης πάνω στην ιστορική Pont Neuf.
Ειδικότερα, η παλαιότερη γέφυρα της γαλλικής πρωτεύουσας, η οποία ενώνει τις δύο όχθες του Σηκουάνα εδώ και περισσότερους από τέσσερις αιώνες, μετατράπηκε σε μία τεράστια «σπηλιά», δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ένας προϊστορικός βράχος έχει αναδυθεί στο κέντρο της πόλης.
Η τοποθέτηση της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, και αποτελεί το πιο εντυπωσιακό στάδιο ενός πρότζεκτ που σχεδιαζόταν για περισσότερο από έναν χρόνο.
Το έργο, θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες δημόσιες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που έχουν παρουσιαστεί στο Παρίσι τις τελευταίες δεκαετίες. Χρηματοδοτήθηκε από πωλήσεις έργων του JR και τη στήριξη εταιρικών συνεργατών, ενώ θα ανοίξει επίσημα για το κοινό στις 6 Ιουνίου.
«Ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε κάτι πραγματικά απίστευτο στο κέντρο του Παρισιού», είχε δηλώσει ο JR στο Associated Press.
Από απόσταση, το έργο μοιάζει με έναν τεράστιο βραχώδη όγκο που «σπάει» το αστικό τοπίο. Ο JR, γνωστός για τις τεράστιες φωτογραφικές παρεμβάσεις του σε κτίρια και δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο, επιδίωξε αυτή τη φορά να μετατρέψει τη γέφυρα σε έναν χώρο στάσης και εμπειρίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να διασχίζουν δωρεάν ένα μακρύ, σκοτεινό τούνελ χωρίς φυσικό φως, όπου – όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης – «οι άνθρωποι θα χάνουν την αίσθηση του χρόνου».
Η κατασκευή έχει μήκος 120 μέτρα και ύψος 18 μέτρα, όσο περίπου ένα εξαώροφο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον αέρα: αποτελείται από 80 υφασμάτινες αψίδες γεμάτες με περίπου 20.000 κυβικά μέτρα αέρα και ζυγίζει μόλις πέντε τόνους.
Το ύφασμα ράφτηκε στο χέρι από 25 τεχνίτες σε χωριό της Βρετάνης, ενώ η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί ώστε να μην προκαλεί καμία φθορά στην ιστορική πέτρινη γέφυρα.
Οι μηχανικοί του έργου πραγματοποίησαν μάλιστα ειδικές δοκιμές σε υπόστεγο του αεροδρομίου Ορλί, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η κατασκευή θα κατέρρεε ομαλά και με ασφάλεια.
"La Caverne du Pont-Neuf" se dévoile à Paris, la nouvelle œuvre grandiose et gonflable de l'artiste JR.#franceinfo pic.twitter.com/Mi60HPlg0y— franceinfo (@franceinfo) May 21, 2026
Μια τεχνητή σπηλιά στο κέντρο του Παρισιού
Le Pont Neuf se transforme en caverne, quarante ans après avoir été enveloppé par Christo et Jeanne-Claude pic.twitter.com/yxsnh5YHnd— BFM (@BFMTV) May 21, 2026
Αναφορά στον Κρίστο και μήνυμα για την ψηφιακή εποχήΤο έργο τέχνης, με τίτλο «La Caverne du Pont Neuf», είναι ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό καλλιτέχνη Κρίστο, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του Ζαν-Κλοντ, το 1985 είχαν τυλίξει την ίδια γέφυρα με χρυσαφί ύφασμα, σε μία ιστορική καλλιτεχνική παρέμβαση που θεωρείται σταθμός για τη σύγχρονη δημόσια τέχνη. «Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό που έκαναν» παραδέχθηκε ο JR.
Ο ίδιος εξήγησε ότι επιθυμία του ήταν να επαναφέρει «τη φύση και το ορυκτό στοιχείο» στο κέντρο της πόλης, απογυμνώνοντας συμβολικά τη γέφυρα και συνδέοντάς την ξανά με τους ασβεστολιθικούς βράχους από τους οποίους χτίστηκε το Παρίσι.
Παράλληλα, το έργο λειτουργεί και ως σχόλιο για τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, εμπνευσμένο από την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα: «Ποιες είναι σήμερα οι δικές μας σπηλιές; Τα κινητά μας τηλέφωνα. Πιστεύουμε ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων είναι η πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εγκατάσταση θα παραμείνει ανοιχτή όλο το 24ωρο από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, με την κυκλοφορία στη γέφυρα να διακόπτεται πλήρως.
