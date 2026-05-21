Ο Γάλλος Banksy μετατρέπει την εμβληματική γέφυρα Pont Neuf του Παρισιού σε γιγαντιαία «σπηλιά», δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αναφορά στον Κρίστο και μήνυμα για την ψηφιακή εποχή

Το έργο τέχνης, με τίτλο, είναι ένα αφιέρωμα στον εμβληματικό καλλιτέχνηο οποίος μαζί με την σύζυγό του Ζαν-Κλοντ, το 1985 είχαν τυλίξει την ίδια γέφυρα με χρυσαφί ύφασμα, σε μία ιστορική καλλιτεχνική παρέμβαση που θεωρείται σταθμός για τη σύγχρονη δημόσια τέχνη. «Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό που έκαναν» παραδέχθηκε ο JR.Ο ίδιος εξήγησε ότι επιθυμία του ήταν να επαναφέρει «» στο κέντρο της πόλης, απογυμνώνοντας συμβολικά τη γέφυρα και συνδέοντάς την ξανά με τους ασβεστολιθικούς βράχους από τους οποίους χτίστηκε το Παρίσι.Παράλληλα, το έργο λειτουργεί και ως σχόλιο για τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, εμπνευσμένο από την αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα: «Ποιες είναι σήμερα οι δικές μας σπηλιές; Τα κινητά μας τηλέφωνα. Πιστεύουμε ότι οι αλγόριθμοι των κοινωνικών δικτύων είναι η πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.Η εγκατάσταση θα παραμείνει ανοιχτή όλο το 24ωρομε την κυκλοφορία στη γέφυρα να διακόπτεται πλήρως.