Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Χειροπέδες σε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο
Χειροπέδες σε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο
Ο 50χρονος οδηγός εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη όταν κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες από τον Λυκαβηττό στο Μοναστηράκι, χρεώνοντας τη διαδρομή 15 ευρώ αντί για 7,5 που προβλεπόταν
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ένας 50χρονος οδηγός ταξί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση στο ταξίμετρο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 50χρονος εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από τον Λυκαβηττό. Για τη διαδρομή έως την Πλατεία Μοναστηρακίου φέρεται να εισέπραξε 15 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 7,5 ευρώ, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο κατόπιν δικής του βούλησης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 50χρονος εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από τον Λυκαβηττό. Για τη διαδρομή έως την Πλατεία Μοναστηρακίου φέρεται να εισέπραξε 15 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 7,5 ευρώ, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο κατόπιν δικής του βούλησης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα