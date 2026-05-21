Χειροπέδες σε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Οδηγός ταξί Δικογραφία

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο

Ο 50χρονος οδηγός εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη όταν κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες από τον Λυκαβηττό στο Μοναστηράκι, χρεώνοντας τη διαδρομή 15 ευρώ αντί για 7,5 που προβλεπόταν

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί στην Αθήνα για χρέωση διπλάσιου ποσού και παρέμβαση στο ταξίμετρο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ένας 50χρονος οδηγός ταξί, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση στο ταξίμετρο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 50χρονος εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί από τον Λυκαβηττό. Για τη διαδρομή έως την Πλατεία Μοναστηρακίου φέρεται να εισέπραξε 15 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 7,5 ευρώ, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο.



Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο κατόπιν δικής του βούλησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης