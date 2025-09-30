Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Η Παπαληγούρα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου σε σειρά του Κοκκινόπουλου
Η Παπαληγούρα ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου σε σειρά του Κοκκινόπουλου
Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας, διευκρίνισε η ηθοποιός για το επερχόμενο σίριαλ του σκηνοθέτη
Η Λένα Παπαληγούρα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υποδυθεί τη Ρούλα Πισπιρίγκου, που κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο των τριών παιδιών της, σε επερχόμενη σειρά του Πάνου Κοκκινόπολου.
Η ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να κάνει ένα αστυνομικό σίριαλ και ότι της έχει προταθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Όπως εξήγησε όμως, το σενάριο δεν σχετίζεται με την υπόθεση της Πάτρας. Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική ιστορία, πρόσθεσε η Λένα Παπαληγούρα.
«Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όντως ο Κοκκινόπουλος θέλει να κάνει μια σειρά αστυνομική, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας. Είναι τελείως διαφορετική η αστυνομική σειρά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, όντως μου έχει προτείνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ακουστεί. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Το περιμένω πώς και πώς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία δουλειά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή», διευκρίνισε η Λένα Παπαληγούρα στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να υποδυθεί τη συγκεκριμένη γυναίκα, η Λένα Παπαληγούρα απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση που είναι πάρα πολύ νωπή. Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό, οπότε δεν υπάρχει λόγος κανείς να ασχοληθεί με αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμα στα δικαστήρια, που εκκρεμεί. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, αν παίρνεις κάτι αληθινό, να έχουν περάσει κάποια χρόνια».
Η ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να κάνει ένα αστυνομικό σίριαλ και ότι της έχει προταθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Όπως εξήγησε όμως, το σενάριο δεν σχετίζεται με την υπόθεση της Πάτρας. Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική ιστορία, πρόσθεσε η Λένα Παπαληγούρα.
«Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όντως ο Κοκκινόπουλος θέλει να κάνει μια σειρά αστυνομική, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας. Είναι τελείως διαφορετική η αστυνομική σειρά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, όντως μου έχει προτείνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ακουστεί. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Το περιμένω πώς και πώς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία δουλειά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή», διευκρίνισε η Λένα Παπαληγούρα στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο
«Θα έχει ενδεχομένως ιστορίες που θα μας θυμίσουν πράγματα, χωρίς όμως να είναι πραγματικές ιστορίες και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση ο δικός μου ο ρόλος με αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή είναι μία τελείως διαφορετική σειρά», συμπλήρωσε για τη σειρά.
Όσον αφορά στο αν θα μπορούσε κάποια στιγμή να υποδυθεί τη συγκεκριμένη γυναίκα, η Λένα Παπαληγούρα απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση που είναι πάρα πολύ νωπή. Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό, οπότε δεν υπάρχει λόγος κανείς να ασχοληθεί με αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμα στα δικαστήρια, που εκκρεμεί. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, αν παίρνεις κάτι αληθινό, να έχουν περάσει κάποια χρόνια».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με φόρεμα της Σπίαρς, η εμφάνιση της Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική - 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις
Δημογλίδου: Ο Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με τις αρχές - Τρίτο πρόσωπο κάλεσε στο ΑΤ Φιλοθέης μία μέρα μετά το τροχαίο
Το έξαλλο πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με φόρεμα της Σπίαρς, η εμφάνιση της Σάντσεζ και οι καλεσμένοι έκπληξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα