Τάσος Ιορδανίδης: Η στήριξη στην Κατερίνα Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της - «Κοιτάξτε τη δουλειά σας»
GALA
Τάσος Ιορδανίδης Κατερίνα Στεφανίδη θηλασμός

Τάσος Ιορδανίδης: Η στήριξη στην Κατερίνα Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της - «Κοιτάξτε τη δουλειά σας»

Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε την Ολυμπιονίκη μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το βίντεο στο Instagram, όπου θηλάζει το παιδί της

Τάσος Ιορδανίδης: Η στήριξη στην Κατερίνα Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της - «Κοιτάξτε τη δουλειά σας»
Γεωργία Κοτζιά
40 ΣΧΟΛΙΑ
Η ανάρτηση της Κατερίνας Στεφανίδη, στην οποία θηλάζει το μωρό της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στα social media, με την Ολυμπιονίκη να απαντά πως στον προσωπικό της λογαριασμό έχει κάθε δικαίωμα να μοιράζεται στιγμές της ζωής της όπως η ίδια επιθυμεί.

Το ζήτημα συζητήθηκε και στην τηλεόραση, όπου ο Τάσος Ιορδανίδης τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο απέναντι σε όσους βιάστηκαν να κρίνουν αρνητικά την Κατερίνα Στεφανίδη. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», ο ηθοποιός σχολίασε αρχικά: «Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Έτσι ήθελε κι έτσι έκανε. Ίδρωσα».

Δείτε το βίντεο

Συνεχίζοντας, τόνισε για τα social media: «Τα κοινωνικά δίκτυα βγάζουν στη φόρα πολύ έντονες παθογένειες που υπάρχουν. Μπαίνει ο κάθε κατακαημένος και γράφει το μακρύ και το κοντό του γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αποτυχίες. Νομίζει ότι παίρνει αξία σχολιάζοντας τον θηλασμό μιας μάνας. Ήθελε να θηλάσει και να το δείξει; Είναι προσωπικός ο λογαριασμός της, δικαίωμά της. Τι συζητάμε;».

Δείτε το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις



Ειδήσεις σήμερα:

Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Γεωργία Κοτζιά
40 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης