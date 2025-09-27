Τάσος Ιορδανίδης: Η στήριξη στην Κατερίνα Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της - «Κοιτάξτε τη δουλειά σας»
Τάσος Ιορδανίδης: Η στήριξη στην Κατερίνα Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της - «Κοιτάξτε τη δουλειά σας»
Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε την Ολυμπιονίκη μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το βίντεο στο Instagram, όπου θηλάζει το παιδί της
Η ανάρτηση της Κατερίνας Στεφανίδη, στην οποία θηλάζει το μωρό της, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στα social media, με την Ολυμπιονίκη να απαντά πως στον προσωπικό της λογαριασμό έχει κάθε δικαίωμα να μοιράζεται στιγμές της ζωής της όπως η ίδια επιθυμεί.
Το ζήτημα συζητήθηκε και στην τηλεόραση, όπου ο Τάσος Ιορδανίδης τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο απέναντι σε όσους βιάστηκαν να κρίνουν αρνητικά την Κατερίνα Στεφανίδη. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», ο ηθοποιός σχολίασε αρχικά: «Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Έτσι ήθελε κι έτσι έκανε. Ίδρωσα».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, τόνισε για τα social media: «Τα κοινωνικά δίκτυα βγάζουν στη φόρα πολύ έντονες παθογένειες που υπάρχουν. Μπαίνει ο κάθε κατακαημένος και γράφει το μακρύ και το κοντό του γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αποτυχίες. Νομίζει ότι παίρνει αξία σχολιάζοντας τον θηλασμό μιας μάνας. Ήθελε να θηλάσει και να το δείξει; Είναι προσωπικός ο λογαριασμός της, δικαίωμά της. Τι συζητάμε;».
Δείτε το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις
Το ζήτημα συζητήθηκε και στην τηλεόραση, όπου ο Τάσος Ιορδανίδης τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο απέναντι σε όσους βιάστηκαν να κρίνουν αρνητικά την Κατερίνα Στεφανίδη. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», ο ηθοποιός σχολίασε αρχικά: «Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Έτσι ήθελε κι έτσι έκανε. Ίδρωσα».
Δείτε το βίντεο
Συνεχίζοντας, τόνισε για τα social media: «Τα κοινωνικά δίκτυα βγάζουν στη φόρα πολύ έντονες παθογένειες που υπάρχουν. Μπαίνει ο κάθε κατακαημένος και γράφει το μακρύ και το κοντό του γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αποτυχίες. Νομίζει ότι παίρνει αξία σχολιάζοντας τον θηλασμό μιας μάνας. Ήθελε να θηλάσει και να το δείξει; Είναι προσωπικός ο λογαριασμός της, δικαίωμά της. Τι συζητάμε;».
Δείτε το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα