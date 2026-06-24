Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση «ανάσα» για τα κόκκινα δάνεια: Αλλαγή στον υπολογισμό στους τόκους και μικρότερες δόσεις

Η διάταξη την οποία κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Πιερρακάκης προβλέπει αυτό που ούτε ο ίδιος ο «νόμος Κατσέλη» δεν προέβλεπε: τόκος μόνο στη δόση, όχι στο υπολειπόμενο κεφάλαιο - Δείτε αναλυτικά τη νομοθετική ρύθμιση