Συντάξεις Ιουλίου: Από την Πέμπτη 25/6 η καταβολή τους

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Τι θα πληρώσει η ΔΥΠΑ

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Ποσό που ξεπερνά τα 1,38 δισ. ευρώ θα καταβληθεί σε περισσότερους από 2,68 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένωνκαι της ΔΥΠΑ.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά2026, ενώ πληρωμές θα πραγματοποιηθούν επίσης γιαανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ παροχές.Στις 25 Ιουνίου θα πιστωθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.612.951 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου.Ειδικότερα,Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.Παράλληλα, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει σε πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 32 εκατ. ευρώ.Ειδικότερα, θα καταβληθούν 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές, 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 16 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.Συνολικά, οι καταβολές της εβδομάδας ανέρχονται σε 1.382.802.408,96 ευρώ και αφορούν 2.684.952 δικαιούχους σε ολόκληρη τη χώρα, με τις συντάξεις να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών.