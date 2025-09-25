Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
GALA
Eurovision EBU Ισραήλ

Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026

«Η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση», αναφέρεται σε επιστολή της EBU προς τα μέλη της

Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) αναμένεται να πραγματοποιήσουν ψηφοφορία για να αποφασίσουν εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN. Όπως εξήγησε, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μιας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

H έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της EBU  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.

Σε απάντηση, ο ισραηλινού φορέα KAN εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την «ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».

