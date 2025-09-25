Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Ο Νίκος Ψαρράς δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια
Ο ηθοποιός έκλεισε σήμερα τα 54
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Νίκος Ψαρράς, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια με αφορμή τα γενέθλιά του.
Ο ηθοποιός έκλεισε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου τα 54.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία προσωπική στιγμή, ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη εικόνα από τότε που ήταν παιδί.
Δείτε την ανάρτησή του
