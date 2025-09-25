Ο Νίκος Ψαρράς δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια
Ο Νίκος Ψαρράς δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια

Ο ηθοποιός έκλεισε σήμερα τα 54

Ο Νίκος Ψαρράς δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια
Γεωργία Κοτζιά
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Νίκος Ψαρράς, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια με αφορμή τα γενέθλιά του.

Ο ηθοποιός έκλεισε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου τα 54.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία προσωπική στιγμή, ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη εικόνα από τότε που ήταν παιδί.

Δείτε την ανάρτησή του


Γεωργία Κοτζιά

