Αλεξάντρα Γκραντ: Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια για τον γάμο μας με τον Κιάνου Ριβς... απλώς, δεν παντρευτήκαμε
Η Γκραντ έκανε μία ανάρτηση όπου ξεκαθάριζε ότι δεν έχουν παντρευτεί με τον Ριβς, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία όπου οι δυο τους φιλιούνται
Η σύντροφος του Κιάνου Ριβς, Αλεξάντρα Γκραντ, θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και τους ήθελαν να έχουν παντρευτεί. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου εκείνη και ο ηθοποιός ανταλλάσσουν ένα φιλί, συνοδεύοντάς τη με μια λεζάντα, στην οποία ξεκαθαρίζει την κατάσταση.
Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε πού ακριβώς τραβήχτηκε το εν λόγω στιγμιότυπο και υπογράμμισε πως εκείνη και ο αγαπημένος της δεν έχουν παντρευτεί. Ωστόσο ευχαρίστησε όσους έσπευσαν να τους συγχαρούν, στέλνοντάς τους μηνύματα.
«Αυτή είναι μια πραγματική φωτογραφία. Όχι φωτογραφία αρραβώνα ή μια ανακοίνωση γάμου μέσω τεχνητής νοημοσύνης… απλώς ένα φιλί! (Ίσως βέβαια τη στιγμή λίγο πριν ή λίγο μετά… αν κρίνουμε από τις ελαφρώς αστείες εκφράσεις των προσώπων μας!) Βρισκόμαστε στο Roden Crater, και ο Κιάνου με τον Gard μόλις είχαν ολοκληρώσει μια συνέντευξη με τον James Turrell για το Visionaries», έγραψε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται απλώς για ένα τρυφερό στιγμιότυπο και όχι για φωτογραφία από αρραβώνα ή γάμο.
Η Αλεξάντρα Γκραντ συνέχισε, απευθυνόμενη σε όσους έσπευσαν να τους συγχαρούν για τα «ευχάριστα»: «Το μοιράζομαι εδώ για να πω ένα ευχαριστώ σε όλους για τα συγχαρητήρια σχετικά με τον γάμο μας. Απλώς, δεν παντρευτήκαμε. Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά παραμένει ψευδής είδηση, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Έτσι, ορίστε μια μικρή δόση αληθινής ευτυχίας!».
Δημοσίευμα του Radar On Line υποστήριζε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν μέσα στο καλοκαίρι σε μια ρομαντική τελετή στην Ευρώπη, έχοντας στο πλευρό τους στενούς συγγενείς και μέλη των οικογενειών τους. «Ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει, αλλά τελικά ήθελαν να το ζήσουν μόνο για εκείνους», αναφερόταν.
Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ γνωρίστηκαν το 2009 σε δείπνο και σύντομα συνεργάστηκαν σε δύο καλλιτεχνικά βιβλία: το «Ode to Happiness» (2011) και το «Shadows» (2016). Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το 2019, στο LACMA Art + Film Gala.
