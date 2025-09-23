Ο Κιάνου Ρίβς και η Αλεξάντρα Γκραντ δεν παντρεύτηκαν, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού
Φήμες ήθελαν τον 61χρονο ηθοποιό και τη σύντροφό του να έχουν παντρευτεί στην Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι
Τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να έχει παντρευτεί με τη σύντροφό του, Αλεξάντρα Γκραντ, έδωσε ο Κιάνου Ριβς. «Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι παντρεμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του 61χρονου ηθοποιού, ξεκαθαρίζοντας πως όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Δημοσίευμα του Radar On Line υποστήριζε ότι ο σταρ του Χόλιγουντ και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν μέσα στο καλοκαίρι σε μια ρομαντική τελετή στην Ευρώπη, έχοντας στο πλευρό τους στενούς συγγενείς και μέλη των οικογενειών τους. «Ήταν κάτι που το είχαν συζητήσει, αλλά τελικά ήθελαν να το ζήσουν μόνο για εκείνους», αναφερόταν.
Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ γνωρίστηκαν το 2009 σε δείπνο και σύντομα συνεργάστηκαν σε δύο καλλιτεχνικά βιβλία: το «Ode to Happiness» (2011) και το «Shadows» (2016). Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε το 2019, στο LACMA Art + Film Gala.
Σε συνέντευξή της στη «Vogue» το 2020, η Γκραντ είχε σχολιάσει το ενδιαφέρον που προκάλεσε η σχέση τους, λέγοντας: «Όλοι όσοι ήξερα με πήραν τηλέφωνο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Η ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι: "Ποια είναι η ευκαιρία για κάτι καλό μέσα από αυτό;"».
Όταν ρωτήθηκε αν την ενδιαφέρει ο γάμος, είχε απαντήσει διπλωματικά: «Η αγάπη σε όλα τα επίπεδα είναι βαθιά σημαντική για την ταυτότητά μου. Δεν πιστεύω στην απομόνωση — την επιδιώκω ως ζωγράφος, αλλά εκτιμώ βαθιά τις σχέσεις». Το 2023, ο Ριβς είχε δηλώσει στο «People» για τη σχέση τους: «Πριν από μερικές μέρες, με το κορίτσι μου… Ήμασταν στο κρεβάτι, γελούσαμε, χαμογελούσαμε, νιώθαμε υπέροχα. Ήταν πολύ ωραίο να είμαστε μαζί».
Φωτογραφία: Shutterstock
Did Keanu Reeves Get Married to Girlfriend Alexandra Grant? Here's the Truth https://t.co/k56NhO2T99— E! News (@enews) September 23, 2025
