Το Twitter αντέδρασε στον θάνατο του Γιώργου Χρυσοστόμου στο Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: «Καλά ρε ασέβαστοι, τον πεθάνατε με το καλήμερα;»
Το τηλεοπτικό κοινό φαίνεται πως ήθελε να δει περισσότερο τον ηθοποιό στη σειρά
Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του το τηλεοπτικό κοινό στην ξαφνική απώλεια του «Γεράσιμου» στο πρώτο επεισόδιο της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», με τις θαυμάστριες του Γιώργου Χρυσοστόμου να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στα social media. Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον πατέρα των πέντε κοριτσιών και σύζυγο της Θεοδώρας, εμφανίστηκε για μόλις ένα τέταρτο στην πρεμιέρα της σειράς, πριν ο ρόλος του ολοκληρωθεί τραγικά με τον θάνατο του χαρακτήρα του.
Πρόκειται μάλιστα, για τη δεύτερη σειρά που συμμετέχει ο ηθοποιός, σε διάστημα δύο χρόνων και ο ρόλος του ολοκληρώνεται τόσο σύντομα. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου έπαιζε και στο «Ναυάγιο», όμως ο χαρακτήρας του πέθανε πολύ γρήγορα, γεγονός που άφησε αρκετούς τηλεθεατές απογοητευμένους και εκνευρισμένους.
Στα social media, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Στο Twitter κάποια έγραψε για τον ηθοποιό: «Στην επόμενη σειρά ο Χρυσοστόμου θα βγάλει ολόκληρη σεζόν κι αυτό δεν είναι αίτημα, είναι απαίτηση».
Μια άλλη πρόσθεσε: «Δεν θα σας το συγχωρήσω ποτέ, που πεθάνατε τον Χρυσοστόμου από το 1ο επεισόδιο!!!!». Μια ακόμα θαυμάστρια έγραψε χιουμοριστικά: «Λιποθυμώ και ποιος θα με σηκώσει. Γιώργο Χρυσοστόμου αγάπη μου, έλα πάρε με από δω».
Δείτε κάποια σχόλια
Δείτε κάποια σχόλια
Έφτιαξα καφέ κι έβαλα να δω #ToSpitiDiplaStoPotami— Alexandra X (@AlexandraXarchi) September 23, 2025
Καλά ρε ασεβαστοι!!! Πάλι μας πεθανατε τον Χρυσοστόμου με το καλημέρα σας!!! 😡😡😡😡
Άλλο #Navagio μας βρήκε...🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️
Βαλτε τον χρυσοστομου να παιζει ολημερα καθεμερα!!!!! #ToSpitiDiplaStoPotami— sitaralonitisa 🔪 (@zoitouli) September 23, 2025
Κατάρα έχει πέσει παιχτικα σε Χρυσοστόμου / Κωνσταντίνου— katerina (@katerinasom) September 23, 2025
Μόλις έχουν ρολαρα ..τσακ θανατικό !
Σαπιλα μαυρίλα και αδικία πια. Πρέπει ο Χρυσοστόμου να είναι κάποια στιγμή από την αρχή έως το τέλος σε σειρά. Και στο ναυάγιο τον κλάψαμε φτάνει. Φτάνει.— Blue_sea Amalia🌊🐬🐚 #Pagidevmenoi με #toptoxenio (@Bluesea_amalia) September 23, 2025
Δεν το είδα, αλλά άμα πεθαίνει ο Χρυσοστόμου στα 15 λεπτά, τι να το δω; 😇🤪#ToSpitiDiplaStoPotami— Ονο ονο ητο! 🇬🇷 (@Emapxia) September 22, 2025
