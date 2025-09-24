Η Ρία Ελληνίδου συνάντησε τη Ματούλα Ζαμάνη - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Γεωργία Κοτζιά

Τη Ματούλα Ζαμάνη συνάντησε η Ρία Ελληνίδου και φρόντισε να μοιραστεί ένα βίντεο από τη στιγμή εκείνη με τους θαυμαστές της στα social media. Η τραγουδίστρια βγήκε για έναν γρήγορο καφέ και εκεί την εντόπισε η Ματούλα Ζαμάνη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αποκάλυψε τη συνάντησή τους, δείχνοντας στους θαυμαστές της τη συνάδελφό της. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Βγαίνω για έναν γρήγορο καφέ, πετυχαίνω τη φίλη μου και μου λέει "είσαι αλλού γι' αλλού". Δηλαδή αυτή τι είναι;».

«Πιο αλλού δεν πάει», έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της.

Δείτε το βίντεο
@riaellinidou

Πιο αλλού δεν πάει … #riaellinidou #fyp #greektiktok #fy #λολ

♬ original sound - Ria Ellinidou
