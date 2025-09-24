Η Ρία Ελληνίδου συνάντησε τη Ματούλα Ζαμάνη - Δείτε το βίντεο στο TikTok
Η Ρία Ελληνίδου συνάντησε τη Ματούλα Ζαμάνη - Δείτε το βίντεο στο TikTok
«Πιο αλλού δεν πάει», έγραψε η Ρία Ελληνίδου στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της
Τη Ματούλα Ζαμάνη συνάντησε η Ρία Ελληνίδου και φρόντισε να μοιραστεί ένα βίντεο από τη στιγμή εκείνη με τους θαυμαστές της στα social media. Η τραγουδίστρια βγήκε για έναν γρήγορο καφέ και εκεί την εντόπισε η Ματούλα Ζαμάνη.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αποκάλυψε τη συνάντησή τους, δείχνοντας στους θαυμαστές της τη συνάδελφό της. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Βγαίνω για έναν γρήγορο καφέ, πετυχαίνω τη φίλη μου και μου λέει "είσαι αλλού γι' αλλού". Δηλαδή αυτή τι είναι;».
«Πιο αλλού δεν πάει», έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αποκάλυψε τη συνάντησή τους, δείχνοντας στους θαυμαστές της τη συνάδελφό της. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Βγαίνω για έναν γρήγορο καφέ, πετυχαίνω τη φίλη μου και μου λέει "είσαι αλλού γι' αλλού". Δηλαδή αυτή τι είναι;».
«Πιο αλλού δεν πάει», έγραψε στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεό της.
Δείτε το βίντεο
@riaellinidou
Πιο αλλού δεν πάει … #riaellinidou #fyp #greektiktok #fy #λολ♬ original sound - Ria Ellinidou
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα