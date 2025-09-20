Η Ρόμπιν Ράιτ ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετείχε σε σίκουελ της ταινίας «The Princess Bride» - «Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ»

Αρνητική στο ενδεχόμενο συμμετοχής της σε σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας «» του 1987.Μιλώντας στο Movies for Grownups του AARP (αμερικανική ένωση συνταξιούχων), η 59χρονη ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του φιλμ, το καστ έκανε μια κλήση στο Zoom και μερικοί ηθοποιοί έλεγαν, “Μας ρώτησαν αν θα κάνουμε σίκουελ”, κι εγώ είπα, “Ε, πολλοί από εμάς θα είμαστε σε αναπηρικό καροτσάκι.” Οπότε όχι, όχι, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ».Η ταινία αφηγούνταν την ιστορία ενός αγρότη που έγινε πειρατής και, στην προσπάθειά του να επανενωθεί με την αληθινή του αγάπη (μια πριγκίπισσα που υποδυόταν η Ράιτ), αντιμετώπιζε πλήθος εμποδίων και εχθρών.Για τη Ράιτ, το «The Princess Bride» αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική της επιτυχία, μετά τον ρόλο της ως Κέλι Κάπελ στη σαπουνόπερα «Santa Barbara».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ράιτ μίλησε για το πόσο διασκεδαστικά ήταν τα γυρίσματα. «Γελούσαμε τόσο πολύ που έπρεπε να κόψουμε τη σκηνή και να ξαναρχίσουμε, γιατί γινόταν γιορτή γέλιου», θυμήθηκε η ηθοποιός.«Κανονικά, πηγαίνεις στο γύρισμα, παίζεις, τελειώνεις και επιστρέφεις μόνος στο δωμάτιό σου. Αλλά εμείς είχαμε καταλάβει όλο το ξενοδοχείο και εγώ με τον Κάρι [Έλγουις], τον Ρομπ Ράινερ, τη Τζέιμι Λι Κέρτις και τον Κρίστοφερ Γκεστ τρώγαμε όλοι μαζί βραδινό στη μεγάλη κουζίνα. Ήταν σαν να πήγαινες σπίτι με φίλους, για να παίξεις μουσική, να φας καλό φαγητό και να μοιραστείς στιγμές», συμπλήρωσε.