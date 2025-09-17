Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: Είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου, ήταν πολύ δεμένος και γενναιόδωρος με την οικογένειά του
Είναι ένα πολύ καλό παιδί και το κοινό έχει ένστικτο, είπε η ηθοποιός που ρωτήθηκε για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο
Ως έναν καλόψυχο άνθρωπο, πολύ δεμένο και γενναιόδωρο με την οικογένειά του, περιέγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ηθοποιός και φίλη του γνωστού τραγουδιστή ρωτήθηκε για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τον περασμένο Αύγουστο, και τις νομικές ενέργειες του κατά της οικογένειάς του, με την ίδια να δηλώνει έκπληκτη με το πώς εξελίχτηκε η σχέση τους.
Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, σχολίασε: «Τη Βάσω την ήξερα όσα χρόνια ήξερα και τον Γιώργο. Ήταν ένα σενάριο που κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Ήταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου. Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του. Πολύ γενναιόδωρος και με την οικογένειά του. Οπότε αυτό που έχει γίνει είναι ένα σενάριο που πριν από 10 χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε».
Σύμφωνα με εκείνη, δεν πρέπει να γίνονται σχόλια ή δηλώσεις, καθώς ακόμη και μια θετική τοποθέτηση μπορεί να παρερμηνευθεί. Όπως υποστήριξε η ηθοποιός, μόνο οι δικηγόροι πρέπει να μιλήσουν. Συγκεκριμένα, τόνισε: «Δεν έχει να κάνει τι γνώριζα και τι όχι. Στην παρούσα φάση που βρίσκεται υπό διερεύνηση, κανείς μας δεν πρέπει να λέει τίποτα ούτε να σχολιάζουμε γιατί και μία δήλωση να θέλουμε να κάνουμε υπέρ κάποιου, μπορεί να μη βγει υπέρ. Καλό είναι να μιλήσουν οι δικηγόροι».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα πολύ καλό παιδί. «Συγκινούμαι. Υπάρχει μία φόρτιση συναισθηματική γιατί ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί και το κοινό έχει ένστικτο. Δεν αγαπάνε τυχαία τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά καλό παιδί. Καλός ακροατής, καλός φίλος. Τον αγαπάω και τον εκτιμώ πάρα πολύ», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η ηθοποιός διευκρίνισε πως έχει επικοινωνήσει μαζί του μόνο μέσω μηνυμάτων. «Δεν έχουμε μιλήσει μετά τον εγκλεισμό. Μόνο μέσω μηνυμάτων. Δεν θα ήθελα να πω τι μου λέει, είναι προσωπικό, φαντάζομαι κι αυτός δεν θα ήθελε να τα μοιραστεί με τον κόσμο. Ήταν ένας πολύ στενάχωρος 15Αυγουστος για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του και τον αγαπάμε. Αυτό έχω να πω», σημείωσε.
