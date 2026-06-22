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Μηχανή προσέκρουσε σε σχολικό στο Κερατσίνι, τραυματίστηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας
Μηχανή προσέκρουσε σε σχολικό στο Κερατσίνι, τραυματίστηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας
Το τροχαίο προκλήθηκε μετά από καταδίωξη του δίκυκλου που δεν έφερε πινακίδες από περιπολικό της Άμεσης Δράσης, αφού ο οδηγός δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών
Τροχαίο ατύχημα αποτέλεσμα καταδίωξης μια μηχανής με δύο αναβάτες από περιπολικό συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Κερατσινίου, με το δίκυκλο να συγκρούεται με σχολικό που εκείνη την ώρα μετέφερε παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, με τον οδηγό της μηχανής που δεν είχε πινακίδες να μην σταματά στα σήματα της Άμεσης Δράσης.
Η μηχανή, αφού κινήθηκε στη ΝΕΟΑΚ προς Αθήνα και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Σχιστού, βρέθηκε στην περιοχή του Κερατσινίου.
Στη διασταύρωση Λεωφόρου Σαλαμίνος και Άγγελου Σικελιανού συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανήλικα παιδιά.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να τραυματιστούν οι αναβάτες.
Από τους επιβάτες του σχολικού λεωφορείου δεν τραυματίστηκε κανένας, ενώ οι αναβάτες του δίκυκλου συνελήφθησαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, με τον οδηγό της μηχανής που δεν είχε πινακίδες να μην σταματά στα σήματα της Άμεσης Δράσης.
Η μηχανή, αφού κινήθηκε στη ΝΕΟΑΚ προς Αθήνα και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Σχιστού, βρέθηκε στην περιοχή του Κερατσινίου.
Στη διασταύρωση Λεωφόρου Σαλαμίνος και Άγγελου Σικελιανού συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανήλικα παιδιά.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να τραυματιστούν οι αναβάτες.
Από τους επιβάτες του σχολικού λεωφορείου δεν τραυματίστηκε κανένας, ενώ οι αναβάτες του δίκυκλου συνελήφθησαν.
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