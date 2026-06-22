Μηχανή προσέκρουσε σε σχολικό στο Κερατσίνι, τραυματίστηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κερατσίνι Μηχανή Τραυματίες Σχολικό

Μηχανή προσέκρουσε σε σχολικό στο Κερατσίνι, τραυματίστηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας

Το τροχαίο προκλήθηκε μετά από καταδίωξη του δίκυκλου που δεν έφερε πινακίδες από περιπολικό της Άμεσης Δράσης, αφού ο οδηγός δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών

Μηχανή προσέκρουσε σε σχολικό στο Κερατσίνι, τραυματίστηκαν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας
Τροχαίο ατύχημα αποτέλεσμα καταδίωξης μια μηχανής με δύο αναβάτες από περιπολικό συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Κερατσινίου, με το δίκυκλο να συγκρούεται με σχολικό που εκείνη την ώρα μετέφερε παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, με τον οδηγό της μηχανής που δεν είχε πινακίδες να μην σταματά στα σήματα της Άμεσης Δράσης.

Η μηχανή, αφού κινήθηκε στη ΝΕΟΑΚ προς Αθήνα και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Σχιστού, βρέθηκε στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη διασταύρωση Λεωφόρου Σαλαμίνος και Άγγελου Σικελιανού συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανήλικα παιδιά.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να τραυματιστούν οι αναβάτες.

Από τους επιβάτες του σχολικού λεωφορείου δεν τραυματίστηκε κανένας, ενώ οι αναβάτες του δίκυκλου συνελήφθησαν.

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης