Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και πέθανε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και πέθανε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία.
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