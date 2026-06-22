Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αγία Παρασκευή ΕΚΑΒ Νεκρή

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια Τροχαία.
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