Κριστίν Μιλιότι: Η τούμπα της σε πάρτι μετά τα Emmy - Έπεσε με το βραβείο στα χέρια
Κριστίν Μιλιότι: Η τούμπα της σε πάρτι μετά τα Emmy - Έπεσε με το βραβείο στα χέρια
Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στη σειρά «The Penguin» γλίστρησε κατά την άφιξή της στο πάρτι μετά την τελετή απονομής
Ένα απρόοπτο είχε η Κριστίν Μιλιότι σε after party που ακολούθησε μετά την απονομή των 77ων Βραβείων Emmy. Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, η οποία είχε μόλις κερδίσει το πρώτο της Emmy για τον ρόλο της στη σειρά «The Penguin», γλίστρησε και έπεσε κατά την άφιξή της στο πάρτι στο Λος Άντζελες, ρίχνοντας στο έδαφος το βραβείο της.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Μιλιότι εμφανίζεται να φορά μαύρο φόρεμα και δερμάτινο τζάκετ, ενώ πλησιάζει χαμογελαστή την είσοδο του κτιρίου, πριν πέσει. Ένας άντρας έτρεξε αμέσως κοντά της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί και μάζεψε το βραβείο. «Ω Θεέ μου», ακούγεται να λέει η ηθοποιός, καθώς κοιτάζει το Emmy της.
Η 40χρονη ηθοποιός αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χαμογέλασε και μπήκε στην αίθουσα, κρατώντας το Emmy στο χέρι και λέγοντας στους παρευρισκόμενους που είχαν παρακολουθήσει την άτυχη στιγμή: «Σας ευχαριστώ! Γεια σας».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, η Μιλιότι εμφανίζεται να φορά μαύρο φόρεμα και δερμάτινο τζάκετ, ενώ πλησιάζει χαμογελαστή την είσοδο του κτιρίου, πριν πέσει. Ένας άντρας έτρεξε αμέσως κοντά της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί και μάζεψε το βραβείο. «Ω Θεέ μου», ακούγεται να λέει η ηθοποιός, καθώς κοιτάζει το Emmy της.
Η 40χρονη ηθοποιός αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χαμογέλασε και μπήκε στην αίθουσα, κρατώντας το Emmy στο χέρι και λέγοντας στους παρευρισκόμενους που είχαν παρακολουθήσει την άτυχη στιγμή: «Σας ευχαριστώ! Γεια σας».
Δείτε το βίντεο
Cristin Milioti had an award-worthy recovery after falling and sending her Emmy statue flying! 😭🏆 pic.twitter.com/KR7ixrIVIl— Entertainment Tonight (@etnow) September 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα