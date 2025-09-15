Μιμή Ντενίση για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν πάρα πολύ κοντά μου, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν του συμβαίνει κάτι
Μιμή Ντενίση για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν πάρα πολύ κοντά μου, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν του συμβαίνει κάτι
Αυτοί που τον αγαπούν αληθινά μπορούν να του προσφέρουν μόνο αγάπη, σχολίασε η ηθοποιός για τον τραγουδιστή
Την εκτίμηση που χαρακτηρίζει τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη περιέγραψε η Μιμή Ντενίση, αναφέροντας ότι σε δύσκολες στιγμές ο ένας στηρίζει τον άλλο. Παράλληλα, η ηθοποιός εξέφρασε την ενόχλησή της με τα σχόλια που γίνονται για τον τραγουδιστή μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τονίζοντας ότι κανείς δεν γνωρίζει όσα μπορεί να συμβαίνουν στην προσωπική του ζωή.
Την περίοδο που ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, η Μιμή Ντενίση τον είχε στηρίξει δημόσια μέσω μίας ανάρτησης που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε νέες δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, η ίδια δήλωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται την αγάπη των ανθρώπων, που πραγματικά ενδιαφέρονται για εκείνον, σημειώνοντας ακόμη, ότι σχόλια που γίνονται για εκείνον τον τελευταίο καιρό, είναι «τραγικά», όπως χαρακτηριστικά είπε.
«Ήταν πάρα πολύ κοντά μου και είμαι και εγώ πάρα πολύ κοντά του ακόμα και όταν δεν βλεπόμαστε. Με ενοχλεί πάρα πολύ να κάνουν σχόλια λες και είναι μέσα στην ψυχή και την οικογένεια του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν του συμβαίνει και αν δεν του συμβαίνει κάτι, αλλά ούτε ποια είναι η σχέση με την οικογένειά του. Αυτοί που τον αγαπούν αληθινά μπορούν να του προσφέρουν μόνο αγάπη. Τα πολλά λόγια και τα σχόλια για εμένα είναι τραγικά», ανέφερε η ηθοποιός.
Η ανάρτηση της ηθοποιού μετά την εισαγωγή του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο
Η Μιμή Ντενίση είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Γιώργο Μαζωνάκη την περίοδο που εκείνος νοσηλευόταν στο Δρομοκαΐτειο. Η ίδια είχε κάνει στις 16 Αυγούστου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.
Τότε, η ηθοποιός είχε επισημάνει ότι το μόνο που χρειαζόταν ο καλλιτέχνης ήταν η αγάπη του κόσμου και όχι η κριτική ή οι φήμες που κυκλοφορούσαν για την υγεία του. Παράλληλα, είχε αναφερθεί στη δική τους σχέση και συγκεκριμένα στη συμπαράσταση που της είχε προσφέρει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε δύσκολες στιγμές, όπως όταν πέθανε η μητέρα της.
Όπως είχε γράψει η Μιμή Ντενίση: «Θέλω μόνο να πω πόσο αγαπώ τον Γιώργο. Αυτή τη στιγμή μόνο αγάπη χρειάζεται από εμάς. Ούτε κρίσεις, ούτε συμβουλές, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι και αν συμβαίνει και δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις. Είναι ένα ταλαντούχο, έξυπνο και καλό παιδί. Περάσαμε όμορφες και ευχάριστες στιγμές μαζί και μου συμπαραστάθηκε όταν έχασα τη μητέρα μου. Τον αγαπώ και του εύχομαι τα καλύτερα, που σίγουρα έρχονται».
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο τραγουδιστής μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν, αναφέροντας ότι εκτός από την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο, σκοπεύει να ασχοληθεί και με την ακούσια νοσηλεία, η οποία, όπως είπε, δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους».
