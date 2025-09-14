Φαν της Άννας Βίσση σκαρφαλώνουν στην πίσω πλευρά του Καλλιμάρμαρου για να δουν τη συναυλία - Δείτε βίντεο
Φαν της Άννας Βίσση σκαρφαλώνουν στην πίσω πλευρά του Καλλιμάρμαρου για να δουν τη συναυλία - Δείτε βίντεο
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιo για να παρακολουθήσουν τη δεύτερη συναυλία
Την ώρα που η Άννα Βίσση ήταν σκηνή που στήθηκε στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη sold out συναυλία μέσα σε δύο βράδια, για κάποιους από τους οπαδούς της η αγωνία ήταν άλλη.
Στο βίντεο φαίνεται πώς προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στον τοίχο στην πίσω πλευρά του Παναθηναϊκού Σταδίου για να καταφέρουν να μπουν στον κατάμεστο χώρο.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να παρακολουθήσουν τη δεύτερη συναυλία της Άννας Βίσση σήμερα Κυριακή.
Το σκηνικό είναι το ίδιο με χθες, όταν 60.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το στάδιο: κόσμος που έχει γεμίσει τις κερκίδες και την αρένα για να παρακολουθήσουν ένα φαντασμαγορικό σόου.
Δείτε βίντεο από το Παναθηναϊκό Στάδιο:
