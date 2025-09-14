Δεύτερο sold out για την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Κατάμεστο από νωρίς το στάδιο
Κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι - Παράταση λειτουργίας στα ΜΜΜ για τη συναυλία
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να παρακολουθήσουν τη δεύτερη συναυλία της Άννας Βίσση.
Το σκηνικό είναι το ίδιο με χθες, όταν 60.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το στάδιο: κόσμος που έχει γεμίσει τις κερκίδες και την αρένα για να παρακολουθήσουν ένα φαντασμαγορικό σόου.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ότι θα είναι σε ισχύ παράταση λειτουργίας για τα μέσα μεταφοράς ως τις 02:00 για να διευκολυνθούν οι θεατές για την αποχώρησή τους.
