Ο Μπένσον Μπουν και η Μάγκι Θέρμον χώρισαν μετά από δύο χρόνια

Τέλος στη σχέση τους αποφάσισαν να δώσουν ο Μπένσον Μπουν και η σύντροφός του, Μάγκι Θέρμον, μετά από δύο χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, 0 23χρονος τραγουδιστής και η ηθοποιός και Influencer χώρισαν «αθόρυβα» πριν από μερικές μέρες.
«Δεν είναι πλέον μαζί, αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι οδήγησε στον χωρισμό», ανέφερε πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι. Ο Μπουν και η Θέρμον σταμάτησαν μάλιστα να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.
Μόλις λίγες ημέρες πριν τον χωρισμό τους, στις 7 Σεπτεμβρίου, η Θέρμον βρισκόταν στο κοινό της συναυλίας του Μπουν στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Heart World Tour». Δύο βράδια αργότερα, στο Νάσβιλ, ο Μπουν είπε σε θαυμαστές που τον περίμεναν έξω από την Μπρίτζστοουν Αρένα πως είχε «μια δύσκολη μέρα» αλλά ήταν «πολύ χαρούμενος που βρέθηκε στη σκηνή για να ξεχαστεί».
Οι δυο τους είχαν κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους τον Μάρτιο του 2024 στο πάρτι που διοργάνωσε το Elton John AIDS Foundation. Η Θέρμον επιβεβαίωσε επίσημα τη σχέση τους στο Instagram τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς με ένα βίντεο, στο οποίο φαίνονταν να κρατιούνται χέρι-χέρι, και μέχρι το φθινόπωρο έκαναν μια σειρά από κοινές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η ηθοποιός ήταν στο πλευρό του Μπουν και στα MTV Video Music Awards, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και σε επίδειξη μόδας του Tommy Hilfiger στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.
Τον Νοέμβριο του 2024, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight για τη Θέρμον: «Αγαπώ ολόκληρη την προσωπικότητά της, το ποια είναι. Έχει υπέροχους γονείς. Ανατράφηκε πολύ σωστά. Είναι απλώς το πιο γλυκό και καλοσυνάτο πλάσμα. Και είναι ένα όμορφο κορίτσι». Εκείνη συνέχισε να τον στηρίζει σε όλα τα μεγάλα επαγγελματικά του βήματα το 2025, όπως την εμφάνισή του στα Grammy τον Φεβρουάριο και το ντεμπούτο του στο Saturday Night Live τον Μάιο.
Benson Boone and girlfriend SPLIT after nearly two years of dating amid his first world tour https://t.co/cfH9Bma2U8— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 11, 2025
