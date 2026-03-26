Ανώνυμο email και καταθέσεις βάζουν στο κάδρο των ερευνών νέο πρόσωπο για το μακελειό στα Βορίζια

«Ήμουν στο σπίτι της γιαγιάς μου» ισχυρίζεται ο 30χρονος που απολογήθηκε την Πέμπτη

Ένα ακόμα πρόσωπο προστέθηκε στη λίστα των κατηγορουμένων για το μακελειό στα έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Μετά από ένα ανώνυμο email που εστάλη στην Αστυνομία αλλά και σε καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη μπαίνει στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ και ένας 30χρονος συγγενής της οικογένειας Φραγκιαδάκη.



Ο 30χρονος συγγενής της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου, πέρασε την πόρτα του γραφείου της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σε βάρος του 30χρονου κινήθηκε η ποινική διαδικασία καθώς μετά από ένα ανώνυμο e-mail που εστάλη στην Αστυνομία αλλά και σε καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη φέρεται να βρίσκεται στον τόπο του διπλού φονικού. Στο επίμαχο e-mail γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν αποκλείεται να κληθούν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση.



το μοιραίο πρωϊνό βρισκόταν στην αυτοψία των αστυνομικών για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι του συγγενή του και ακολούθως μετέβη στο σπίτι της γιαγιάς του. Ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στον τόπο της αιματοχυσίας και επικαλείται συγκεκριμένους μάρτυρες. Ανέφερε επίσης ότι στην συνέχεια, όταν πλέον έμαθε τι συνέβη, πήρε την οικογένεια του και έφυγαν από το χωριό καθώς φοβήθηκε αντίποινα.







αφέθηκε ελεύθερος με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα για το μακελειό προσωρινά κρατούμενοι είναι 7 κατηγορούμενοι: δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη και πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Άπαντες είναι υπόδικοι σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης. Ακόμα έχει απολογηθεί ο πατέρας των αδερφών Φραγιαδάκη, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.



Ως προς τους δύο νεκρούς του αιματοκυλίσματος, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, όπως έχει γράψει το Cretalive.gr, αναφέρουν:



-Ευαγγελία Φραγκιαδάκη: ο θάνατος της 56χρονης οφείλεται σε κακώσεις θώρακα ,συνεπεία μονήρους, διαμπερούς βολής από πυροβόλο όπλο μεγάλου διαμετρήματος. Πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε όπλο υψηλής κινητικής ενέργειας, του τύπου των πολεμικών τυφεκίων, διότι το τραύμα διαπερνά τα σώματα δύο σπονδύλων και εξέρχεται από το σώμα. Αναφέρεται ότι το μονήρες τραύμα από πυροβόλο όπλο έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, από πίσω προς τα εμπρός και ελαφρώς από κάτω προς τα πάνω. Διευκρινίζεται ότι η διεύθυνση και φορά του τραυματικού πόρου περιγράφεται ως προς την ανατομική θέση της 56χρονης (όρθια θέση). Ιατροδικαστικά δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η ακριβής απόσταση της βολής.



Φανούρης Καργάκης: ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα». Το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Cretalive.gr και αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή, είναι σοκαριστικό. Είναι εντυπωσιακή η πυκνότητα των βολών που δέχθηκε το 4χ4, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το όχημα έγινε «σουρωτήρι», όπως μπορείτε να δείτε στην σχετική απεικόνιση της ΔΕΕ.







Ως προς τους τρεις τραυματίες, την 54χρονη αδελφή της άτυχης Ευαγγελίας, η οποία τραυματίστηκε στο χέρι, τον 31χρονο γιο της και τον 26χρονο ανιψιό της, που τραυματίστηκαν στα κάτω άκρα, οι ιατροδικαστικές αναφέρουν:



26χρονος: είχε διακομιστεί αρχικά σε Κέντρο Υγείας της Μεσαράς, στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική και ακολούθως στο ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ, φέροντας σοβαρό τραύμα στο δεξί γόνατο. Πρόκειται για διαμπερές τραύμα από πυροβόλο όπλο, που προκάλεσε κακώσεις τύπου «βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης».



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύθυνση του τραύματος, η οποία προσδιορίζεται από δεξιά προς τα αριστερά, με κλίση από άνω προς τα κάτω και από πρόσθια προς τα οπίσθια. Στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται αναφορά και σε πιθανή δεύτερη βολίδα, η οποία προκάλεσε επιπόλαιο τραύμα στο νύχι του μέσου δακτύλου του δεξιού χεριού. Σε κάθε περίπτωση, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ο 26χρονος δέχθηκε πυρά από τη δεξιά πλευρά του σώματός του.



31χρονος: η διεύθυνση του τραύματος προσδιορίζεται από δεξιά προς τα αριστερά και εμφανίζει ελαφρώς ανωφερή πορεία. Ιατροδικαστικώς γίνεται λόγος για κακώσεις τύπου «επικίνδυνης σωματικής βλάβης» από πυροβόλο όπλο.



54χρονη: οι κακώσεις που προκλήθηκαν στην αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη χαρακτηρίζονται ως «βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης», συνεπεία βολής με πυροβόλο όπλο. Ως πύλη εισόδου αναφέρεται η εσωτερική επιφάνεια του αριστερού αντιβραχίου και ως πύλη εξόδου η εξωτερική επιφάνεια του σύστοιχου αντιβραχίου. Η διεύθυνση του τραύματος εμφανίζει ελαφρώς ανωφερή τροχιά, από δεξιά προς τα αριστερά.