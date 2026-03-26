Η FKA Twigs κατηγορεί τον Σάια ΛαΜπεφ για εκβιασμό και προσπάθεια φίμωσης μετά τον εξωδικαστικό τους συμβιβασμό
Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει το 2020 μήνυση εις βάρος του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους

Αγωγή κατέθεσε η FKA Twigs κατά του πρώην σύντροφου της Σάια ΛαΜπεφ, κατηγορώντας τον για απόπειρα εκβιασμού και φίμωσης, μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της υπόθεσής τους.

Η τραγουδίστρια υποστήριξε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Τετάρτη 25 Μαρτίου ότι ο Σάια ΛαΜπεφ επιχείρησε να αποσπάσει από εκείνη «εξωφρενικά χρηματικά ποσά», ισχυριζόμενος ότι παραβίασε ρήτρα εμπιστευτικότητας που συνδεόταν με τη συμφωνία συμβιβασμού τους το 2025.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο ηθοποιός υπέβαλε μυστική καταγγελία τον περασμένο Δεκέμβριο, επικαλούμενος συνέντευξη που είχε δώσει η τραγουδίστρια στο The Hollywood Reporter, όπου ανέφερε ότι δεν αισθάνεται ακόμη ασφαλής.

Η πλευρά της υποστηρίζει ότι η δήλωση αυτή ήταν γενική και δεν κατονομάζει τον ΛαΜπεφ, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι ο ηθοποιός δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπέστη ζημία. «Η συμφωνία επιχειρεί όχι μόνο να φιμώσει την κυρία Μπάρνετ για τη δική της εμπειρία ως επιζήσασα, αλλά και να την εμποδίσει να στηρίζει άλλους ανθρώπους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή. Η FKA Twigs τονίζει επιπλέον ότι πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια του ΛαΜπεφ να την «ελέγχει», κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που διαρκεί σχεδόν μία δεκαετία.



Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει το 2020 μήνυση εις βάρος του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και ψυχολογική βία κατά τη διάρκεια της σχέσης τους το διάστημα 2018-2019. Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

