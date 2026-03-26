Δόθηκε εντολή κράτησης για την Τουρκάλα ηθοποιό Χαντέ Ερτσέλ, εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών

Στη λίστα π

εριλαμβάνονται, επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Μπεσίκτας Φικρέτ Ορμάν και ο πρώην πρόεδρος της Γαλατασαράι Μπουράκ Ελμάς, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση από τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών

.

Επιχείρηση για υποθέσεις ναρκωτικών στην Κωνσταντινούπολη οδήγησε στην έκδοση εντολών κράτησης για 16 άτομα, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός, καθώς και πρόσωπα από τον αθλητισμό, τις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία.Η ηθοποιός έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μόλις η είδηση έγινε γνωστή, όπου εξήγησε πως δεν βρισκόταν στην Τουρκία, ωστόσο θα επέστρεφε για να μπορέσει να καταθέσει: «Λόγω της εκπαίδευσής μου βρίσκομαι στο εξωτερικό εδώ και περίπου έναν μήνα. Χθες το βράδυ, όπως κι εσείς, έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης για το θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα και θα επιστρέψω στη χώρα μου για να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να καταθέσω. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τη χώρα του και εμπιστεύεται το κράτος και την τουρκική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό», έγραψε.Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 16 διαφορετικές διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα την προσαγωγή 14 υπόπτων, ενώ για δύο ακόμη πρόσωπα εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι η έρευνα αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας ηθικής, της κοινωνικής δομής και της οικογενειακής τάξης. «Με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, εκδόθηκαν εντολές κράτησης για 16 άτομα, τα οποία διαπιστώθηκε ότι είτε κατείχαν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση είτε διευκόλυναν τη χρήση τους. Η έρευνα συνεχίζεται με πλήρη επιμέλεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Στη λίστα των προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι Φικρέτ Ορμάν, Γκιουζιντέ Ντουράν, Χακάν Σαμπαντζί, Κερίμ Σαμπαντζί, Χαντέ Ερτσέλ, Μπουράκ Ελμάς, Σεζγκίν Κοϊσουρέν, Φερχάτ Αϊντίν, Λουτφιγιέ Τουγτσέ Οζμπουντάκ, Κορέι Σερενλί, Ονούρ Μπουκτσού, Ισμαΐλ Μπεχράμ Περίντσεκλι, Κάαν Μελάρτ, Ντιντέμ Σοϊντάν, Ονούρ Ταλάι και Μουσταφά Ταρί.Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.