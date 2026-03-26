Η ανάρτηση της συζύγου του Χάρη Βαρθακούρη για τα 16 χρόνια γάμου: Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου
Η ανάρτηση της συζύγου του Χάρη Βαρθακούρη για τα 16 χρόνια γάμου: Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου
Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα, εξομολογήθηκε η Αντελίνα Βαρθακούρη για τον τραγουδιστή
Δεκαέξι χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Χάρης Βαρθακουρης και η σύζυγός του, με την τελευταία να γιορτάζει την ξεχωριστή μέρα με μία δημοσίευση στο Instagram.
H Αντελίνα Βαρθακούρη ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από τη μέρα του γάμου τους με το νεόνυμφο ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και ευχήθηκε παράλληλα στον τραγουδιστή, αφού η τελετή πραγματοποιήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του. Ευχαριστώντας τον για όσα έχουν περάσει, τον αποκάλεσε «αγάπη της ζωής» της.
Όπως έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη στη λεζάντα της ανάρτησης: «16 χρόνια πριν… με το Μελωδιάκη μας στην κοιλιά, αποφασίσαμε να παντρευτούμε τα δυο μας, τη μέρα γενεθλίων του άντρα μου. Γενέθλια και επέτειος. Κάθε 26 Μαρτίου γιορτάζει όλος μου ο κόσμος. Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου. Να σε χαιρόμαστε. Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου. Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα».
Η ανάρτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη
Φωτογραφία: NDPPHOTO
H Αντελίνα Βαρθακούρη ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από τη μέρα του γάμου τους με το νεόνυμφο ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό και ευχήθηκε παράλληλα στον τραγουδιστή, αφού η τελετή πραγματοποιήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του. Ευχαριστώντας τον για όσα έχουν περάσει, τον αποκάλεσε «αγάπη της ζωής» της.
Όπως έγραψε η Αντελίνα Βαρθακούρη στη λεζάντα της ανάρτησης: «16 χρόνια πριν… με το Μελωδιάκη μας στην κοιλιά, αποφασίσαμε να παντρευτούμε τα δυο μας, τη μέρα γενεθλίων του άντρα μου. Γενέθλια και επέτειος. Κάθε 26 Μαρτίου γιορτάζει όλος μου ο κόσμος. Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου. Να σε χαιρόμαστε. Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου. Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα».
Η ανάρτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη
Φωτογραφία: NDPPHOTO
