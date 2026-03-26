Η Βρετανία φέρνει «plug-in» φωτοβολταϊκά για τα σπίτια για να καταπολεμήσει την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η βρετανική κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία με Amazon και Lidl - Είναι εύκολα στην εγκατάσταση και δεν χρειάζεται η παρουσία ηλεκτρολόγου
Στην προώθηση της χρήσης «plug-in» φωτοβολταϊκών πάνελ προχωρούν η Amazon και η Lidl στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων λόγω της της ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το βρετανικό υπουργείο Ενεργειακής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι εργάζεται με τις δύο εταιρείες και τον κατασκευαστή EcoFlow, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση των συγκεκριμένων πάνελ στην αγορά «εντός μηνών».
Τα «plug-in» φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι ήδη διαδεδομένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε κήπους, τοίχους ή μπαλκόνια και να συνδεθούν απευθείας στο οικιακό δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% τον Ιούλιο, φθάνοντας σχεδόν τις 2.000 λίρες ετησίως, γεγονός που εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ να λάβει μέτρα στήριξης.
Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ήδη παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, ενώ τα «plug-in» πάνελ προβάλλονται ως μια άμεση λύση για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.
Εύκολη εγκατάσταση χωρίς ηλεκτρολόγο
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την υποχρεωτική παρουσία ηλεκτρολόγου, καθώς τα πάνελ συνδέονται απευθείας στο οικιακό σύστημα. Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τους διαχειριστές δικτύων, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι κανονισμοί και τα πρότυπα ασφαλείας, ώστε να επιτραπεί η ευρεία χρήση της τεχνολογίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Όπως επισημάνθηκε, η λύση αυτή μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα ενοικιαστές, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης μόνιμων ενεργειακών υποδομών.
Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι τίθεται σε ισχύ το νέο πρότυπο «Future Homes Standard», το οποίο προβλέπει ότι τα περισσότερα νέα σπίτια θα πρέπει να διαθέτουν φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας.
