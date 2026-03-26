Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής: Δικαστική γραφολόγος εξηγεί πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα έργο είναι γνήσιο, τι συμβαίνει με τις αποζημιώσεις
Η Χριστίνα Σωτηράκογλου μιλάει στο protothema.gr με αφορμή την υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη
Η υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, με τις κατηγορίες για πλαστά έργα τέχνης είναι μια ακόμα περίπτωση που φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο τις μεθόδους που μπορεί να μεταχειρίζονται κάποιοι πλαστογραφώντας πίνακες ζωγραφικής και καλλιτέχνες, αλλά και το άγχος που βιώνουν πολλοί συλλέκτες προκειμένου να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα του αντικειμένου που προτίθενται να αγοράζουν έναντι μεγάλου ποσού.
Η Χριστίνα Σωτηράκογλου είναι δικηγόρος και δικαστική γραφολόγος στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα της γραφολογίας. Με τις γνώσεις της και τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να αποδείξει τη γνησιότητα της υπογραφής σε ένα έγγραφο, αλλά και σε έναν πίνακα ζωγραφικής.
«Η γνησιότητα αποδεικνύεται από την υπογραφή του καλλιτέχνη»«Πολλοί συλλέκτες πινάκων απευθύνονται στο γραφείο μου προκειμένου να πιστοποιήσω εάν ένας πίνακας που επιθυμούν να αγοράσουν είναι αυθεντικός ή όχι. Κι αυτό για να γίνει πρέπει να εξετάσω την υπογραφή που φέρει ο πίνακας. Η γνησιότητα ενός έργου τέχνης αποδεικνύεται από την υπογραφή του καλλιτέχνη. Ακόμη και στην καθομιλουμένη, μεταξύ μας όταν μιλάμε για έργα τέχνης τι λέμε; Ότι έχει την υπογραφή του τάδε ζωγράφου. Αυτό είναι το προσδιοριστικό σημείο και για αυτό υπογράφουν οι ζωγράφοι προκειμένου να ταυτοποιείται μέσω της υπογραφής η γνησιότητα του έργου» είπε στο protothema.gr η κ. Σωτηράκογλου.
Η εξέταση ενός έργου αν είναι γνήσιο έχει έναν σημαντικό κύκλο εργασίας. Δηλαδή η γραφολόγος θα πρέπει να συγκρίνει την υπογραφή του πίνακα που ενδιαφέρεται να αγοράσει ο συλλέκτης με την υπογραφή που υπάρχει σε πίνακες του καλλιτέχνη και συνήθως εκτίθενται σε μουσεία.
«Οι συλλέκτες που είναι και υποψιασμένοι με τις πλαστογραφίες πινάκων επικοινωνούν και μου ζητούν την κοστολόγηση του έργου, πριν αγοράσουν το έργο τέχνης. Για να εξετάσω αν η υπογραφή που φέρει ο πίνακας είναι η ίδια με τις υπογραφές του ζωγράφου σε άλλα έργα του που φυλάσσονται σε μουσεία. Ας πούμε για παράδειγμα ότι ο συλλέκτης θέλει να αγοράσει Μυταρά, θα τον ρωτήσω αν έχει πάρει άλλους πίνακες του ή αν έχει πίνακες Μυταρά η γκαλερί από την οποία θα το αγοράσει ή θα πάω σε μουσεία του κράτους, για να βρω τους γνήσιους πίνακες του. Θα πάω λοιπόν εκεί με τα εργαλεία μου, τους φακούς και τα μικροσκόπια, θα φωτογραφίσω τα έργα, θα δω όλα τα στοιχεία και την υπογραφή του για να διαπιστώσω εάν ο πίνακας που θέλει να αγοράσει ο συλλέκτης είναι αυθεντικός» τόνισε.
Μάλιστα, μια τέτοια πιστοποίηση γνησιότητας σε έργο του Μυταρά έκανε η κ. Σωτηράκογλου για τον εαυτό της όταν αγόρασε ένα έργο του γνωστού ζωγράφου -όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία- ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία της- σε παγκόσμιο επίπεδο- ήταν η πολύμηνη γραφολογική έρευνα που έκανε με την οποία απέδειξε ότι ο θρυλικός αγιογράφος Πανσέληνος, έργα του οποίου κοσμούν το Πρωτάτου του Αγίου Όρους, ήταν ο Ιωάννης Αστραπάς.
Πώς αποζημιώνεται ο αγοραστής πλαστού πίνακαΤι συμβαίνει όμως εάν κάποιος αγοράσει ένα πλαστό πίνακα πληρώνοντας μάλιστα χιλιάδες ευρώ;
«Τότε ο αγοραστής πρέπει να κινηθεί νομικά και να πετύχει αναστροφή πληρωμής μέσω δικαστηρίου» είπε προσθέτοντας ότι σε μια περίπτωση που πελάτης της αγόρασε έναντι 10.000 ευρώ δύο χαλιά έργα τέχνης «και στο σπίτι του κατέληξαν κάτι άθλιες μοκέτες» κατάφερε δικαστικά να πάρει πίσω όλο το ποσό που είχε διαθέσει για την αγορά.
«Αυτοί που τελικά αγοράζουν ένα πλαστό έργο τέχνης ντρέπονται να το πουν. Ειδικά ένας συλλέκτης που σέβεται τον εαυτό είναι δυνατόν να πέσει θύμα πλαστογράφου; Αυτός που θα αγοράσει πλαστό έργο η θα είναι άσχετος που θα ξέρει ότι αγοράζει πλαστό και κάπως το αποδέχεται ή αν πρόκειται για συλλέκτη τότε βρίσκεται στο ξεκίνημα της συλλογής του. Ο έμπειρος συλλέκτης ξέρει να προστατευθεί και να μην αγοράσει πλαστό έργο» κατέληξε η κ. Σωτηράκογλου.
Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024 ξεσκεπάστηκε στη Θεσσαλονίκης με γκαλερί και δεκάδες πλαστούς πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι διατίθεντο μάλιστα μέσω δημοπρασιών. Και τότε το κουβάρι της υπόθεσης είχε ξετυλιχτεί μετά από καταγγελία έμπειρου συλλέκτη στις διωκτικές αρχές που συνέλαβαν τρία άτομα και κατάσχεσαν τα πλαστά έργα.
