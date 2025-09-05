Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια - «Ήταν μια σπαρακτική εμπειρία»
Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια - «Ήταν μια σπαρακτική εμπειρία»
Ένιωθα σαν να με τρυπούσαν καρφίτσες, τα αυτιά μου βούιζαν, εξομολογήθηκε η Έμα Χέμινγκ
Τη στιγμή που οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD) περιέγραψε η σύζυγός του, κάνοντας λόγο για μια «σπαρακτική και τραυματική εμπειρία».
Η Έμα Χέμινγκ που πριν από λίγες ημέρες, αποκάλυψε πως η «πιο δύσκολη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει στη ζωή της ήταν σχετικά με την εγκατάσταση του Γουίλις σε ξεχωριστό σπίτι, δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Είμαι σίγουρη ότι ο γιατρός εξηγούσε τι είναι το FTD, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Ένιωθα σαν να με τρυπούσαν καρφίτσες, τα αυτιά μου βούιζαν. Είμαι βέβαιη ότι μας έδινε πληροφορίες, αλλά το μόνο που άκουσα ήταν: "Επικοινωνήστε ξανά και ορίστε ένα φυλλάδιο". Ήταν μια σπαρακτική και τραυματική εμπειρία».
Παρόλο που η διάγνωση έδωσε την εξήγηση για τις ανησυχητικές συμπεριφορές του Γουίλις, η Χέμινγκ διευκρίνισε πως έμεινε αποσβολωμένη από το γεγονός πως δεν της δόθηκε μία κατεύθυνση. «Ήμουν ευγνώμων που καταλήξαμε σε διάγνωση, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την ασθένεια και το να μας στείλουν στον δρόμο χωρίς καμία υποστήριξη, τίποτα απολύτως, ήταν πραγματικά τραυματικό. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Έτσι λαμβάνουν τη διάγνωση πάρα πολλοί άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να κάνει τη δική της έρευνα στο διαδίκτυο: «Κατέληξα να ψάχνω μόνη μου τι να κάνω», παραδέχθηκε, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως «ζοφερή».
«Στην αρχή, η ζωή έμοιαζε πολύ σκοτεινή, μια συνεχής νότα πένθους και θλίψης», σημείωσε μεταξύ άλλων. Έχοντας αναλάβει τη φροντίδα του συζύγου της, ένιωθε συντριβή – προσπαθώντας να ισορροπήσει τις ανάγκες του, την προστασία της ιδιωτικότητάς του και την ανατροφή των δύο μικρών παιδιών τους, σχεδόν μόνη.
Στη συνέχεια, όμως στηρίχτηκε στους γιατρούς, συνδέθηκε με άλλους ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις και απέκτησε σκοπό μέσα από τη δημόσια τοποθέτηση: «Στην αρχή φοβόμουν να πω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Συνειδητοποίησα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω, να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο ώστε να πηγαίνουν πιο γρήγορα στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα, να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».
Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να γράψει το βιβλίο The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, έναν οδηγό για οικογένειες που αντιμετωπίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες. «Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχαν δώσει την ημέρα που λάβαμε τη διάγνωση», διευκρίνισε. «Η φροντίδα είναι δύσκολη και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την αναλαμβάνουν με ελάχιστη ή καθόλου υποστήριξη. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω είναι να βοηθήσω κάποιον άλλο να νιώσει λιγότερο μόνος», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η Έμα Χέμινγκ που πριν από λίγες ημέρες, αποκάλυψε πως η «πιο δύσκολη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει στη ζωή της ήταν σχετικά με την εγκατάσταση του Γουίλις σε ξεχωριστό σπίτι, δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Είμαι σίγουρη ότι ο γιατρός εξηγούσε τι είναι το FTD, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Ένιωθα σαν να με τρυπούσαν καρφίτσες, τα αυτιά μου βούιζαν. Είμαι βέβαιη ότι μας έδινε πληροφορίες, αλλά το μόνο που άκουσα ήταν: "Επικοινωνήστε ξανά και ορίστε ένα φυλλάδιο". Ήταν μια σπαρακτική και τραυματική εμπειρία».
Παρόλο που η διάγνωση έδωσε την εξήγηση για τις ανησυχητικές συμπεριφορές του Γουίλις, η Χέμινγκ διευκρίνισε πως έμεινε αποσβολωμένη από το γεγονός πως δεν της δόθηκε μία κατεύθυνση. «Ήμουν ευγνώμων που καταλήξαμε σε διάγνωση, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την ασθένεια και το να μας στείλουν στον δρόμο χωρίς καμία υποστήριξη, τίποτα απολύτως, ήταν πραγματικά τραυματικό. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Έτσι λαμβάνουν τη διάγνωση πάρα πολλοί άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.
Bruce Willis' wife relives the 'bleak' moment doctors told her of his dementia diagnosis https://t.co/Igl8m4X4S4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 5, 2025
«Στην αρχή, η ζωή έμοιαζε πολύ σκοτεινή, μια συνεχής νότα πένθους και θλίψης», σημείωσε μεταξύ άλλων. Έχοντας αναλάβει τη φροντίδα του συζύγου της, ένιωθε συντριβή – προσπαθώντας να ισορροπήσει τις ανάγκες του, την προστασία της ιδιωτικότητάς του και την ανατροφή των δύο μικρών παιδιών τους, σχεδόν μόνη.
Στη συνέχεια, όμως στηρίχτηκε στους γιατρούς, συνδέθηκε με άλλους ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις και απέκτησε σκοπό μέσα από τη δημόσια τοποθέτηση: «Στην αρχή φοβόμουν να πω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Συνειδητοποίησα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω, να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο ώστε να πηγαίνουν πιο γρήγορα στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα, να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».
Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να γράψει το βιβλίο The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, έναν οδηγό για οικογένειες που αντιμετωπίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες. «Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχαν δώσει την ημέρα που λάβαμε τη διάγνωση», διευκρίνισε. «Η φροντίδα είναι δύσκολη και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την αναλαμβάνουν με ελάχιστη ή καθόλου υποστήριξη. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω είναι να βοηθήσω κάποιον άλλο να νιώσει λιγότερο μόνος», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα