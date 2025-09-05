Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια - «Ήταν μια σπαρακτική εμπειρία»
GALA
Μπρους Γουίλις Έμα Χέμινγκ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια - «Ήταν μια σπαρακτική εμπειρία»

Ένιωθα σαν να με τρυπούσαν καρφίτσες, τα αυτιά μου βούιζαν, εξομολογήθηκε η Έμα Χέμινγκ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια - «Ήταν μια σπαρακτική εμπειρία»
Αναστασία Σταθά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στιγμή που οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από μετωποκροταφική άνοια (FTD) περιέγραψε η σύζυγός του, κάνοντας λόγο για μια «σπαρακτική και τραυματική εμπειρία».

Η Έμα Χέμινγκ που πριν από λίγες ημέρες, αποκάλυψε πως η «πιο δύσκολη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει στη ζωή της ήταν σχετικά με την εγκατάσταση του Γουίλις σε ξεχωριστό σπίτι, δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE: «Είμαι σίγουρη ότι ο γιατρός εξηγούσε τι είναι το FTD, αλλά δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα. Ένιωθα σαν να με τρυπούσαν καρφίτσες, τα αυτιά μου βούιζαν. Είμαι βέβαιη ότι μας έδινε πληροφορίες, αλλά το μόνο που άκουσα ήταν: "Επικοινωνήστε ξανά και ορίστε ένα φυλλάδιο". Ήταν μια σπαρακτική και τραυματική εμπειρία».

Παρόλο που η διάγνωση έδωσε την εξήγηση για τις ανησυχητικές συμπεριφορές του Γουίλις, η Χέμινγκ διευκρίνισε πως έμεινε αποσβολωμένη από το γεγονός πως δεν της δόθηκε μία κατεύθυνση. «Ήμουν ευγνώμων που καταλήξαμε σε διάγνωση, αλλά δεν υπάρχει θεραπεία για αυτή την ασθένεια και το να μας στείλουν στον δρόμο χωρίς καμία υποστήριξη, τίποτα απολύτως, ήταν πραγματικά τραυματικό. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Έτσι λαμβάνουν τη διάγνωση πάρα πολλοί άνθρωποι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να κάνει τη δική της έρευνα στο διαδίκτυο: «Κατέληξα να ψάχνω μόνη μου τι να κάνω», παραδέχθηκε, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως «ζοφερή».

«Στην αρχή, η ζωή έμοιαζε πολύ σκοτεινή, μια συνεχής νότα πένθους και θλίψης», σημείωσε μεταξύ άλλων. Έχοντας αναλάβει τη φροντίδα του συζύγου της, ένιωθε συντριβή – προσπαθώντας να ισορροπήσει τις ανάγκες του, την προστασία της ιδιωτικότητάς του και την ανατροφή των δύο μικρών παιδιών τους, σχεδόν μόνη.

Στη συνέχεια, όμως στηρίχτηκε στους γιατρούς, συνδέθηκε με άλλους ανθρώπους σε παρόμοιες καταστάσεις και απέκτησε σκοπό μέσα από τη δημόσια τοποθέτηση: «Στην αρχή φοβόμουν να πω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε, συνέβαινε μόνο σε εμάς. Συνειδητοποίησα ότι θα ήταν ωφέλιμο να μιλήσω, να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο ώστε να πηγαίνουν πιο γρήγορα στον γιατρό, να διαγιγνώσκονται νωρίτερα, να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές».

Αυτή η εμπειρία την οδήγησε να γράψει το βιβλίο The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, έναν οδηγό για οικογένειες που αντιμετωπίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες. «Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχαν δώσει την ημέρα που λάβαμε τη διάγνωση», διευκρίνισε. «Η φροντίδα είναι δύσκολη και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που την αναλαμβάνουν με ελάχιστη ή καθόλου υποστήριξη. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρω είναι να βοηθήσω κάποιον άλλο να νιώσει λιγότερο μόνος», συμπλήρωσε.
Αναστασία Σταθά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης