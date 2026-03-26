Το protothema στα εδάφη της Χεζμπολάχ, «κάνουμε ό,τι δεν κάνει ο στρατός του Λιβάνου», λένε οι ένοπλοι

Μόλις δύο ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τη συντονισμένη επίθεση στην Τεχεράνη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η σκληρή πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αισιοδοξία. Ο πόλεμος έχει επεκταθεί και στον διαχρονικά δοκιμαζόμενο Λίβανο, με ένοπλες ομάδες να αντιμετωπίζουν καθημερινά την πειθαρχημένη και άρτια εξοπλισμένη πολεμική μηχανή του Ισραήλ, η οποία μετρά απώλειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό.
Το protothema.gr κατάφερε να συναντήσει μέλη αυτών των βαριά οπλισμένων ομάδων σε μυστική ορεινή περιοχή: Καλάσνικοφ, αντιαρματικά ρουκετοβόλα RPG, αυτόματα όπλα και τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών αποτελούσαν μέρος του οπλισμού της ομάδας που μίλησε στο protothema.gr υπό καθεστώς αυστηρής ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, σε μια περίοδο όπου οι νεκροί στον Λίβανο έχουν ξεπεράσει τους 1.090.
RPG, χειροβομβίδες και τυφέκια σκοπευτών
Μετά από μια διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων, καταλήξαμε σε έναν ορεινό όγκο κοντά στο μέτωπο των μαχών. Δεκάδες άνθρωποι είχαν πέσει νεκροί λίγα εικοσιτετράωρα πριν, σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο συνάντησης. Η άκρως περίπλοκη κατάσταση στον Λίβανο —όπου ο επίσημος στρατός της χώρας έχει απομακρυνθεί από τα σημεία εισβολής του ισραηλινού στρατού— αποτελεί τον λόγο ύπαρξης αυτών των ένοπλων ομάδων, μεταξύ των οποίων η Χεζμπολάχ και η Αμάλ.
«Κάνουμε ό,τι δεν κάνει ο στρατός της χώρας», υποστηρίζει ο επικεφαλής της ομάδας. Συνομιλώντας μαζί τους, διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας που έχουν γνωρίσει στη ζωή τους μόνο πόλεμο και θάνατο. «Η αντίσταση είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο είμαστε ζωντανοί», μας είπαν, πριν αναγκαστούμε να εγκαταλείψουμε το σημείο εσπευσμένα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για επικείμενο πλήγμα από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.
Η κατάσταση στο μέτωπο
Από τον πόλεμο του 2024, το Ισραήλ έχει δημιουργήσει πέντε βάσεις εντός των εδαφών του Νοτίου Λιβάνου. Από εκεί προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του χωριού Χιάμ (Khiam). Παρά την πίεση που ασκείται, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το ελέγξουν· εάν συμβεί αυτό, θα μπορούν να προωθηθούν βορειότερα. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται τα πλήγματα σε γέφυρες και οδικούς άξονες.
Ο πόλεμος, όμως, δεν έχει νικητές και ο σκληρός νόμος που θέλει τους αμάχους να είναι τα πραγματικά θύματα επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά. Ο Νότιος Λίβανος έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο, την ώρα που το Βόρειο Ισραήλ βρίσκεται μερικά βήματα μακριά από μια νέα εκκένωση.
