Η Ριάνα περιέγραψε τον εφιάλτη με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σώθηκε την τελευταία στιγμή, πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
Ο σύντροφός της κοιμόταν κατά τη διάρκεια της επίθεσης από την Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ στις αρχές Μαρτίου, ενώ στον χώρο βρίσκονταν τα παιδιά, η μητέρα της τραγουδίστριας και το προσωπικό τους

Γεωργία Κοτζιά
Λεπτομέρειες από επίθεση με πυροβολισμούς στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς, στις αρχές Μαρτίου, περιέγραψε η Ριάνα, αποκαλύπτοντας πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή μαζί με τον ASAP Rocky.

Η τραγουδίστρια κατέθεσε στις Αρχές ότι βρισκόταν μέσα σε ένα τρέιλερ στον χώρο της έπαυλής της στο Λος Άντζελες, όταν άκουσε «δέκα δυνατούς μεταλλικούς κρότους», που αρχικά δεν κατάλαβε τι ήταν. Όταν κοίταξε έξω, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και ότι το τρέιλερ βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

Η τραγουδίστρια έσπευσε να ξυπνήσει τον σύντροφό της, ASAP Rocky, φωνάζοντάς του «μας πυροβολούν» και για να προστατευτούν, τον έριξε στο πάτωμα, πέφτοντας παράλληλα και η ίδια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, η ίδια ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές θανάτου μέσω social media, χωρίς ωστόσο να συνδέει κάποιο πρόσφατο περιστατικό με την επίθεση.



Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στο παρελθόν πρόβλημα με γυναίκα stalker, δίνοντας μάλιστα και φωτογραφία της.

Την ώρα της επίθεσης, τα τρία παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της Ριάνα και μέλη του προσωπικού. Ως δράστης φέρεται η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ, η οποία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο κατά της έπαυλης. Αντιμετωπίζει πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 10 για επίθεση με όπλο και τρεις για πυροβολισμούς σε κατοικημένο χώρο.

Η κατηγορούμενη έχει δηλώσει αθώα ενώπιον του δικαστηρίου, ωστόσο σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

