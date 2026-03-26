Συνθήκη φιλίας υπέγραψαν Κιμ Γιονγκ Ουν και Λουκασένκο: Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, λένε
ΚΟΣΜΟΣ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Βόρεια Κορέα βρέθηκε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο που υπέγραψε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν συνθήκη φιλίας.

Ο Λουκασένκο εξήρε τον Κιμ: «Μπορώ να σας πω ως φίλος ότι η χώρα σας έχει λαμπρό μέλλον με έναν τόσο εργατικό και πειθαρχημένο λαό», ανέφερε σε δημόσια δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προέδρου της Λευκορωσίας.

«Και το δεύτερο πράγμα που είδα: Είστε ικανοί να κάνετε τα πάντα, και τα κάνετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον», συνέχισε ο Λουκασένκο.

Απαντώντας, ο Κιμ είπε ότι και οι δύο ηγέτες μοιράζονται παρόμοιες θέσεις σε διεθνή ζητήματα ενώ επέκρινε τις δυτικές χώρες για την παρεμβατική τους νοοτροπία. «Είμαστε αντίθετοι στην παράνομη πίεση που ασκεί η Δύση στη Λευκορωσία και εκφράζουμε την υποστήριξη και την κατανόησή μας για τα μέτρα που λαμβάνει η ηγεσία της Λευκορωσίας προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λουκασένκο και ο Κιμ είναι δύο εξέχοντες σύμμαχοι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Και οι δύο έχουν προσφέρει υλικοτεχνική ή στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, με τη Βόρεια Κορέα μάλιστα να έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες.

Ο Λουκασένκο, όπως αναφέρει το Politico, χαρακτήρισε τους λαούς της Λευκορωσίας και της Βόρειας Κορέας ως λαούς με «κοινές αξίες», όπως τον πατριωτισμό, τη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και τον σεβασμό προς τις παλαιότερες γενιές. Πρόσθεσε ότι οι «οικονομίες τους αλληλοσυμπληρώνονται, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον».

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είπε επίσης ότι άλλες χώρες θα δυσαρεστηθούν με τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας, επειδή «είναι ανταγωνιστές».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

