Το πάρτι της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά της γενέθλια: Το φόρεμα με τα κρόσσια και οι αγκαλιές με τα τρία παιδιά της
Ρις Γουίδερσπουν Γενέθλια Πάρτι

Το πάρτι της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά της γενέθλια: Το φόρεμα με τα κρόσσια και οι αγκαλιές με τα τρία παιδιά της

Η καρδιά μου ξεχειλίζει από αγάπη, εξομολογήθηκε η ηθοποιός, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο από το πάρτι

Το πάρτι της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά της γενέθλια: Το φόρεμα με τα κρόσσια και οι αγκαλιές με τα τρία παιδιά της
Ένα πάρτι στον τόπο καταγωγής της, το Νάσβιλ, έκανε η Ρις Γουίδερσπουν για τα γενέθλιά της. Περιτριγυρισμένη από τα παιδιά της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και φορώντας ένα λευκό φόρεμα με κρόσσια και μποτάκια στο ίδιο χρώμα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός γιόρτασε το ορόσημο των πενήντα της χρόνων.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εκείνη απαθανατίζεται με την κόρη της και τους δύο γιους της στον χώρο που φιλοξενήθηκε το πάρτι. Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή της η Γουίδερσπουν στάθηκε στην αγάπη που δέχεται από τους γύρω της και ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.

Πιο αναλυτικά, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε: «Η καρδιά μου ξεχειλίζει από όλη αυτή την αγάπη για τα γενέθλιά μου. Γιορτάζοντας πενήντα χρόνια ζωής με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τόσους πολλούς φίλους έκανε αυτό το ορόσημο πραγματικά ξεχωριστό. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν, έστειλαν ευχές ή μοιράστηκαν την αγάπη τους από μακριά — σημαίνει τα πάντα για μένα».

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

