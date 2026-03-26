Το πάρτι της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά της γενέθλια: Το φόρεμα με τα κρόσσια και οι αγκαλιές με τα τρία παιδιά της
Το πάρτι της Ρις Γουίδερσπουν για τα 50ά της γενέθλια: Το φόρεμα με τα κρόσσια και οι αγκαλιές με τα τρία παιδιά της
Η καρδιά μου ξεχειλίζει από αγάπη, εξομολογήθηκε η ηθοποιός, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο από το πάρτι
Ένα πάρτι στον τόπο καταγωγής της, το Νάσβιλ, έκανε η Ρις Γουίδερσπουν για τα γενέθλιά της. Περιτριγυρισμένη από τα παιδιά της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα και φορώντας ένα λευκό φόρεμα με κρόσσια και μποτάκια στο ίδιο χρώμα, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και παραγωγός γιόρτασε το ορόσημο των πενήντα της χρόνων.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εκείνη απαθανατίζεται με την κόρη της και τους δύο γιους της στον χώρο που φιλοξενήθηκε το πάρτι. Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή της η Γουίδερσπουν στάθηκε στην αγάπη που δέχεται από τους γύρω της και ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε: «Η καρδιά μου ξεχειλίζει από όλη αυτή την αγάπη για τα γενέθλιά μου. Γιορτάζοντας πενήντα χρόνια ζωής με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τόσους πολλούς φίλους έκανε αυτό το ορόσημο πραγματικά ξεχωριστό. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν, έστειλαν ευχές ή μοιράστηκαν την αγάπη τους από μακριά — σημαίνει τα πάντα για μένα».
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εκείνη απαθανατίζεται με την κόρη της και τους δύο γιους της στον χώρο που φιλοξενήθηκε το πάρτι. Παράλληλα, μέσα από την ανάρτησή της η Γουίδερσπουν στάθηκε στην αγάπη που δέχεται από τους γύρω της και ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν για τα γενέθλιά της.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε: «Η καρδιά μου ξεχειλίζει από όλη αυτή την αγάπη για τα γενέθλιά μου. Γιορτάζοντας πενήντα χρόνια ζωής με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τόσους πολλούς φίλους έκανε αυτό το ορόσημο πραγματικά ξεχωριστό. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν, έστειλαν ευχές ή μοιράστηκαν την αγάπη τους από μακριά — σημαίνει τα πάντα για μένα».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
