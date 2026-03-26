Γέννησε η Σοφία Ρίτσι, η φωτογραφία του νεογέννητου μωρού της
Το μοντέλο με μία ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε το φύλο του παιδιού και το όνομά του
Το δεύτερο παιδί της έφερε στον κόσμο η Σοφία Ρίτσι, η οποία γέννησε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, όπως ανέφερε.
Το μοντέλο ανακοίνωσε τα ευχάριστα μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram την Τετάρτη 25 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά τον τοκετό, και αποκάλυψε το φύλο του μωρού, όπως και το όνομά του.
Η 27χρονη ανέβασε μία φωτογραφία του νεογέννητου στην αγκαλιά της μεγαλύτερης κόρης που έχει αποκτήσει με τον μουσικό παραγωγό Έλιοτ Γκρέιντζ και έγραψε στη λεζάντα: «Χένρι Σέσιλ Γκρέιντζ. 03/18/26. Οι αγάπες της ζωής μου».
Το 27χρονο μοντέλο είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, μέσα από ανάρτηση στο Instagram, ποζάροντας μπροστά σε έναν καθρέφτη όπου έδειχνε τη φουσκωμένη του κοιλιά. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραφε: «Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα μωρά», συνδυάζοντας έτσι την ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη της, με την προώθηση της νέας της συλλογής μόδας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
