Κατώτατος μισθός: Οι αυξήσεις, τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους έως 30 ετών και τι ισχύει με δημόσιο και τριετίες - Δείτε παραδείγματα
Όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που φέρνει σημαντικές επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους
Τα καθαρά ποσά που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μετά την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού ανέλυσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά την συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες.
Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού φέρνει σημαντικές επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, καθώς αφορά άμεσα περίπου 650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και επηρεάζει επιπλέον σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, μέσω της αύξησης του εισαγωγικού μισθού αλλά και των βασικών αποδοχών στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια.
Εργαζόμενος κάτω των 25:
- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €
- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €
Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:
- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €
- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)
- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €
Το όφελος των εργαζόμενων 25 έως 30 ετώνΠαραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος
Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:
H υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας, κάνοντας αναφορά στη μείωση της ανεργίας, στην άνοδο των μισθών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
Στη συνέχεια, η υπουργός υπογράμμισε ότι το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πως πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας.
Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:
- Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% σε 10,5%).
- Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% σε 16%).
- Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.
Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι με τριετίεςΠαραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων με τριετίες μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:
Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλουςΜισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.
Γιατί 920 ευρώ;- Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα