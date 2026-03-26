Κατώτατος μισθός: Οι αυξήσεις, τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους έως 30 ετών και τι ισχύει με δημόσιο και τριετίες - Δείτε παραδείγματα
Όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που φέρνει σημαντικές επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους

Τα καθαρά ποσά που θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι μετά την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού ανέλυσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά την συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες. 

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού φέρνει σημαντικές επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, καθώς αφορά άμεσα περίπου 650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και επηρεάζει επιπλέον σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, μέσω της αύξησης του εισαγωγικού μισθού αλλά και των βασικών αποδοχών στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση για τον κατώτατο μισθό


Το όφελος των εργαζόμενων 25 έως 30 ετών

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος

Εργαζόμενος κάτω των 25:

- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

- Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

- Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι με τριετίες

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων με τριετίες μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:

Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους

Μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Γιατί 920 ευρώ;

- Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία.

- Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

- Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

- Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.

Προτεινόμενη αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1η Απριλίου 2026:

- Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.

- Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.

- Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.

H υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας, κάνοντας αναφορά στη μείωση της ανεργίας, στην άνοδο των μισθών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.

Στη συνέχεια, η υπουργός υπογράμμισε ότι το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πως πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:

- Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% σε 10,5%).

- Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% σε 16%).

- Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.
