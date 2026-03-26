Κατώτατος μισθός: Οι αυξήσεις, τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους έως 30 ετών και τι ισχύει με δημόσιο και τριετίες - Δείτε παραδείγματα

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι με τριετίες

Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους

Γιατί 920 ευρώ;

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:: Προσαύξηση μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.- Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία.- Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.- Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.- Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.- Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 €- αύξηση 4,55%.- Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 €- αύξηση 4,55%.- Από το 2019, σωρευτική αύξηση 270 € μηνιαίως ή 3.780 € ετησίως (δηλ. 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω)- αύξηση 41,54%.H υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πορεία της αγοράς εργασίας, κάνοντας αναφορά στη μείωση της ανεργίας, στην άνοδο των μισθών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.Στη συνέχεια, η υπουργός υπογράμμισε ότι το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, έναντι 17,8% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πως πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας.- Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% σε 10,5%).- Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% σε 16%).- Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.