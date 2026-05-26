Η στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από μηχανή σε χωριό του Ηρακλείου, «την πέταξε 20 μέτρα μακριά, έσπασαν λεκάνη και ισχίο» λέει ο σύζυγός της
To ατύχημα σημειώθηκε έξω από το κατάστημα που διατηρεί η οικογένεια της γυναίκας

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από διερχόμενη μηχανή σημειώθηκε στις Γούρνες του Ηρακλείου την περασμένη Παρασκευή, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τον σύζυγο της γυναίκας που μίλησε στην ΕΡΤ, ο αναβάτης της μηχανής είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και «πέταξε τη σύζυγό μου 20 μέτρα μακριά».

Από το ατύχημα που σημειώθηκε έξω από το κατάστημα που διατηρεί η οικογένεια της, η γυναίκα υπέστη τρία κατάγματα σε λεκάνη, ισχίο και ιερούν οστό.





«Ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, την έβγαλε με 3 κατάγματα και χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Είχε ελέγξει τον δρόμο, είχε φτάσει στη μέση του δρόμου και δεν κατάλαβε τι έγινε», είπε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο αναβάτης της μηχανής σταμάτησε, αλλά, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

«Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, απέναντι από το μαγαζί είναι δημοτικό σχολείο και δίπλα κέντρο γλωσσών, τρέχουν πάρα πολύ, είναι θέμα νοοτροπίας των οδηγών» κατέληξε ο σύζυγος της γυναίκας που παρασύρθηκε από μηχανή στις Γούρνες του Ηρακλείου.
