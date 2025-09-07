Γκουίνεθ Πάλτροου στη θετή της κόρη: «Μου έχεις μάθει τόσα πολλά για την αγάπη»
Γκουίνεθ Πάλτροου στη θετή της κόρη: «Μου έχεις μάθει τόσα πολλά για την αγάπη»
Η πρώην ηθοποιός της ευχήθηκε με αφορμή τα γενέθλιά της κι εξέφρασε την αγάπη της για εκείνη
Μία ανάρτηση έκανε η Γκουίνεθ Πάλτροου για την κόρη του συζύγου της, Μπραντ Φάλτσακ, την Ίζι. Η πρώην ηθοποιός και επιχειρηματίας της ευχήθηκε «χρόνια πολλά», με αφορμή τα γενέθλιά της, ενώ εξέφρασε και την αγάπη της για εκείνη.
Η κόρη του συζύγου της έκλεισε τα 21, με την Γκουίνεθ Πάλτροου να κάνει τη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε τις ευχές της. «Χαρούμενα γενέθλια, ψυχούλα μου», έγραψε αρχικά η 52χρονη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μου έχεις μάθει τόσα πολλά για την αγάπη. Είμαι τυχερή που είμαι η μητριά σου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Γκουίνεθ Πάλτροου έγινε μητριά της Ίζι και του αδελφού της, Μπρόντι, τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν παντρεύτηκε τον πατέρα τους, Μπραντ Φάλτσακ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, λίγους μήνες αφότου η Πάλτροου χώρισε από τον τότε σύζυγό της, Κρις Μάρτιν, ύστερα από δέκα χρόνια γάμου. Η Πάλτροου και ο Μάρτιν έχουν δύο παιδιά, την Άπλ και τον Μόουζες. Ο Φάλτσακ από την πλευρά του έχει τα δύο παιδιά του από την πρώην σύζυγό του, Σουζάν Μπάλνικ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος σχεδόν 20 χρόνια, μέχρι το διαζύγιό τους το 2013.
Αν και η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Φάλτσακ φροντίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ιδρύτρια της Goop έχει μιλήσει ορισμένες φορές ανοιχτά για τις δυσκολίες της συν-γονεϊκότητας. Τον Αύγουστο του 2021, σε συζήτησή της με την Γκαμπριέλ Γιούνιον, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, παρά τις «προκλήσεις», έχει «μάθει πάρα πολλά» για τον εαυτό της «μέσα από τη διαδικασία» της συν-γονεϊκότητας.
«Έχω δύο υπέροχα θετά παιδιά, που είναι στην ίδια ηλικία με τα δικά μου» είχε πει τότε σε επεισόδιο του Goop Podcast. «Όταν έγινα μητριά, όταν συνειδητοποίησα ότι θα γίνω μητριά, σκέφτηκα "δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να διαβάσω. Τι να κάνω; Πού να εμπλακώ; Πού όχι; Πώς να το διαχειριστώ;"», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Η κόρη του συζύγου της έκλεισε τα 21, με την Γκουίνεθ Πάλτροου να κάνει τη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε τις ευχές της. «Χαρούμενα γενέθλια, ψυχούλα μου», έγραψε αρχικά η 52χρονη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Μου έχεις μάθει τόσα πολλά για την αγάπη. Είμαι τυχερή που είμαι η μητριά σου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Γκουίνεθ Πάλτροου έγινε μητριά της Ίζι και του αδελφού της, Μπρόντι, τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν παντρεύτηκε τον πατέρα τους, Μπραντ Φάλτσακ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, λίγους μήνες αφότου η Πάλτροου χώρισε από τον τότε σύζυγό της, Κρις Μάρτιν, ύστερα από δέκα χρόνια γάμου. Η Πάλτροου και ο Μάρτιν έχουν δύο παιδιά, την Άπλ και τον Μόουζες. Ο Φάλτσακ από την πλευρά του έχει τα δύο παιδιά του από την πρώην σύζυγό του, Σουζάν Μπάλνικ, με την οποία υπήρξε παντρεμένος σχεδόν 20 χρόνια, μέχρι το διαζύγιό τους το 2013.
Αν και η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Φάλτσακ φροντίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ιδρύτρια της Goop έχει μιλήσει ορισμένες φορές ανοιχτά για τις δυσκολίες της συν-γονεϊκότητας. Τον Αύγουστο του 2021, σε συζήτησή της με την Γκαμπριέλ Γιούνιον, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, παρά τις «προκλήσεις», έχει «μάθει πάρα πολλά» για τον εαυτό της «μέσα από τη διαδικασία» της συν-γονεϊκότητας.
«Έχω δύο υπέροχα θετά παιδιά, που είναι στην ίδια ηλικία με τα δικά μου» είχε πει τότε σε επεισόδιο του Goop Podcast. «Όταν έγινα μητριά, όταν συνειδητοποίησα ότι θα γίνω μητριά, σκέφτηκα "δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να διαβάσω. Τι να κάνω; Πού να εμπλακώ; Πού όχι; Πώς να το διαχειριστώ;"», είχε πει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα