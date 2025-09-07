Emmy: «The Penguin», «The Studio» και «Severance» κυριάρχησαν στα βραβεία Δημιουργικών Τεχνών - H λίστα με τους νικητές
Emmy: «The Penguin», «The Studio» και «Severance» κυριάρχησαν στα βραβεία Δημιουργικών Τεχνών - H λίστα με τους νικητές
Η σειρά «The Studio» αναδείχθηκε κορυφαία με συνολικά εννέα βραβεία
Στην πρώτη βραδιά των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες, οι σειρές «The Penguin» του HBO Max και «The Studio» του Apple TV+ κυριάρχησαν, αποσπώντας τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς.
Η σειρά «The Studio» αναδείχθηκε κορυφαία με συνολικά εννέα βραβεία, ενώ η «The Penguin» κατέκτησε οκτώ τρόπαια. Η σειρά «Severance» του Apple TV+, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, απέσπασε έξι νίκες. Τέσσερα βραβεία απονεμήθηκαν στις σειρές «Bridgerton» του Netflix και «Andor» του Disney+, ενώ η σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video κέρδισε τρία βραβεία, ανάμεσά τους και μία έκπληξη στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής και Στίχων, με βραβείο στον συνθέτη Κρίστοφερ Λένερτζ.
Η απονομή της πρώτης ημέρας αφορούσε προγράμματα με σενάριο, ενώ η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει βραβεία για προγράμματα χωρίς σενάριο, reality και ντοκιμαντέρ. Στον ρόλο του στη σειρά «The Studio», ο Μπράιαν Κράνστον απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Κωμικού Ηθοποιού, ενώ η σειρά τιμήθηκε επίσης στις κατηγορίες Επιλογής Καστ σε Κωμική Σειρά, Διεύθυνσης Φωτογραφίας, Μουσικής Επιμέλειας, Μοντάζ Ήχου και Μίξης Ήχου. Πολλοί από τους νικητές της σειράς ευχαρίστησαν ειδικά τον Σαλ Σάπερσταϊν, τον φανταστικό χαρακτήρα του υπεύθυνου του στούντιο που υποδύθηκε ο Άικ Μπάρινχολτζ.
Στις υποκατηγορίες Guest Ηθοποιού, η Τζούλιαν Νίκολσον κέρδισε το Emmy Κωμωδίας για τη σειρά «Hacks» του HBO Max, ενώ η Μέριτ Γουίβερ απέσπασε το βραβείο Guest Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για το «Severance». Ο Σον Χάτοσι κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο για το «The Pitt» του HBO Max, το οποίο τιμήθηκε επίσης με το Emmy Καστ σε Δραματική Σειρά.
Η Τζέσικα Λι Γκανιέ απέσπασε το βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας σε Δραματική Σειρά για το έργο της στο «Severance», καταγράφοντας ιστορικό γεγονός καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία, ενώ ταυτόχρονα είχε προταθεί τόσο για βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας όσο και Σκηνοθεσίας. Στα παρασκήνια, δήλωσε στο Variety ότι η βράβευσή της «ήταν ένα όνειρο που ήθελε να πραγματοποιήσει εδώ και πολύ καιρό».
Η Γκανιέ αναφέρθηκε επίσης στη γυναικεία εκπροσώπηση στον κινηματογράφο και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της, υπογραμμίζοντας ότι δούλεψε για έναν άντρα που της είπε πως «υπάρχουν δύο πράγματα που οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν: Να είναι οδηγοί της Formula 1 ή Διευθύντριες Φωτογραφίας. Και αυτό με παρακίνησε πολύ».
Σχολιάζοντας την επιτυχία του «Severance», η Γκανιέ τόνισε: «Είναι μια τόσο ξεχωριστή σειρά. Νομίζω ότι όταν κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν, ήταν λίγο αουτσάιντερ. Ο κόσμος δεν την πρόσεξε πραγματικά. Και τώρα το να βλέπεις τη βάση των θαυμαστών και πόσο έχει μεγαλώσει είναι εκπληκτικό».
Η Μάγια Ρούντολφ, παρουσιάστρια της τελετής, στην έναρξη της εκδήλωσης αναφέρθηκε στους τεχνικούς και τα μέλη των τηλεοπτικών συνεργείων που βραβεύθηκαν, υπογραμμίζοντας: «Αυτά είναι τα πραγματικά βραβεία Emmy. Αυτά είναι τα Emmy για τους ανθρώπους που κάνουν όλη τη μαγεία να συμβαίνει».
Αναλυτικά τα βραβεία
Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά
Hacks – Τζούλιαν Νίκολσον
Εξαίρετο Σύγχρονο Μακιγιάζ (Μη Προσθετικό)
The Penguin - Μάρθα Μενέντεζ, Κιμ Κόλι, Μαρία Μάιο
Εξαίρετο Προσθετικό Μακιγιάζ
Η σειρά «The Studio» αναδείχθηκε κορυφαία με συνολικά εννέα βραβεία, ενώ η «The Penguin» κατέκτησε οκτώ τρόπαια. Η σειρά «Severance» του Apple TV+, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, απέσπασε έξι νίκες. Τέσσερα βραβεία απονεμήθηκαν στις σειρές «Bridgerton» του Netflix και «Andor» του Disney+, ενώ η σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video κέρδισε τρία βραβεία, ανάμεσά τους και μία έκπληξη στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής και Στίχων, με βραβείο στον συνθέτη Κρίστοφερ Λένερτζ.
Creative Arts Emmy Awards: Winners List (Updating Live) https://t.co/TLdgoAAA3b— Variety (@Variety) September 6, 2025
Στις υποκατηγορίες Guest Ηθοποιού, η Τζούλιαν Νίκολσον κέρδισε το Emmy Κωμωδίας για τη σειρά «Hacks» του HBO Max, ενώ η Μέριτ Γουίβερ απέσπασε το βραβείο Guest Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για το «Severance». Ο Σον Χάτοσι κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο για το «The Pitt» του HBO Max, το οποίο τιμήθηκε επίσης με το Emmy Καστ σε Δραματική Σειρά.
Η Τζέσικα Λι Γκανιέ απέσπασε το βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας σε Δραματική Σειρά για το έργο της στο «Severance», καταγράφοντας ιστορικό γεγονός καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία, ενώ ταυτόχρονα είχε προταθεί τόσο για βραβείο Διεύθυνσης Φωτογραφίας όσο και Σκηνοθεσίας. Στα παρασκήνια, δήλωσε στο Variety ότι η βράβευσή της «ήταν ένα όνειρο που ήθελε να πραγματοποιήσει εδώ και πολύ καιρό».
Jessica Lee Gagné has won the Emmy for Outstanding Cinematography for a Series (One Hour) for her work in Hello, Ms. Cobel! pic.twitter.com/tqUpkFbKMk— Severance HQ (@lumonsindustry) September 7, 2025
Σχολιάζοντας την επιτυχία του «Severance», η Γκανιέ τόνισε: «Είναι μια τόσο ξεχωριστή σειρά. Νομίζω ότι όταν κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν, ήταν λίγο αουτσάιντερ. Ο κόσμος δεν την πρόσεξε πραγματικά. Και τώρα το να βλέπεις τη βάση των θαυμαστών και πόσο έχει μεγαλώσει είναι εκπληκτικό».
Η Μάγια Ρούντολφ, παρουσιάστρια της τελετής, στην έναρξη της εκδήλωσης αναφέρθηκε στους τεχνικούς και τα μέλη των τηλεοπτικών συνεργείων που βραβεύθηκαν, υπογραμμίζοντας: «Αυτά είναι τα πραγματικά βραβεία Emmy. Αυτά είναι τα Emmy για τους ανθρώπους που κάνουν όλη τη μαγεία να συμβαίνει».
Αναλυτικά τα βραβεία
Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά
Hacks – Τζούλιαν Νίκολσον
Εξαίρετο Σύγχρονο Μακιγιάζ (Μη Προσθετικό)
The Penguin - Μάρθα Μενέντεζ, Κιμ Κόλι, Μαρία Μάιο
Εξαίρετο Προσθετικό Μακιγιάζ
The Penguin - Μάικ Μαρίνο, Μάικλ Φοντέιν, Κρίσταλ Τζουρέιντο, Νταϊάνα Κόι, Κλερ Φλιουγουίν, Τζέρι Κονσταντίν, Γιόιτσι Σακαμότο, Μπόμπι Ντιλ
Καλύτερα Κοστούμια Εποχής
Bridgerton – Τζον Γουόλτερ Γκλέιζερ III, Αμάντα ΜακΛάχλαν, Ντούγκι Χοκς, Τζορτζ Σέιερ, Άντονι Μπρούκμαν
Καλύτερα Σύγχρονα Κοστούμια
The Studio – Κάμερον Λένοξ, Μπέτσι Γκλικ, Τάιλερ Κίνι
Καλύτερα Κοστούμια για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία
The Penguin – Έλεν Γουάνγκ, Κέιτ Σμιθ, Όστιν Γουίτικ, Έσθερ Τζ. Χαν, Μπέκα Φρέουντ
Καλύτερα Κοστούμια σε σειρά Φαντασίας/Επιστημονικής Φαντασίας
Andor – Μάικλ Γουίκινσον, Κέιτ Ο’ Φάρελμ Ρίτσαρντ Ντέιβις, Πόλα Φαγιάρντο,
Black Mirror – Μάθιου Πράις, Άλις Γουντγουόρντ, Λίσα Μίλτον, Τζένιφερ Γκιτς, Αλεξάντερ Γουάτ
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Σύγχρονο Πρόγραμμα
Severance – Τζέρεμι Χιντλ, Αν Μπάρτεκ, Ντέιβιντ Σλέσινγκερ
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Πρόγραμμα Εποχής ή Φαντασίας
Andor – Λουκ Χουλ, Τόμππι Μπράιτον, Ρεμπέκα Αλγουεϊ
Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά
The Pitt – Κάθι Σάντριτς Γκέλντοφ, Έρικα Μπέργκερ
Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά
The Studio – Μπράιαν Κράνστον
Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά
The Studio - Μελίσα Κόστεν Μπάουερ, Φρανσίν Μέισλερ
Καλύτερη Επιλογή Κάστινγκ σε Μίνι Σειρά
Adolescence – Σαχίν Μπέιγκ
Καλύτερο Animated Πρόγραμμα
Arcane - The Dirt Under Your Nails - Netflix - A Riot Games, Fortiche production for Netflix
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Ταινία
Adolescence – Μάθιου Λούις
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Σειρά
The Studio – Άνταμ Νιούπορτ Μπέρα (30 λεπτών)
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας για Σειρά (μία ώρας)
Severance – Τζέσικα Λι Γκανιέ
Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά
The Pitt – Σον Χάτοσι
Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά
Severance – Μέρι Γουίβερ
Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία, Ταινία, Αφιέρωμα
The Penguin – Μικ Τζακίνο
Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Σειρά
Severance – Θίοντορ Σαπίρο
Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε μια Σεζόν ή μια Ταινία
Andor Disney+ • Lucasfilm Ltd.
Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε ένα Επεισόδιο
The Penguin Bliss • HBO | Max • Acid and Tender Productions, 6th & Idaho Motion Picture Company, Dylan Clark Productions, Chapel Place Productions, Zobot Projects, DC Studios, Warner Bros. Television
Καλύτερη Τηλεταινία
Rebel Ridge - Netflix και Bonneville Pictures production
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Καλύτερα Κοστούμια Εποχής
Bridgerton – Τζον Γουόλτερ Γκλέιζερ III, Αμάντα ΜακΛάχλαν, Ντούγκι Χοκς, Τζορτζ Σέιερ, Άντονι Μπρούκμαν
Καλύτερα Σύγχρονα Κοστούμια
The Studio – Κάμερον Λένοξ, Μπέτσι Γκλικ, Τάιλερ Κίνι
Καλύτερα Κοστούμια για Μίνι Σειρά ή Ανθολογία ή Ταινία
The Penguin – Έλεν Γουάνγκ, Κέιτ Σμιθ, Όστιν Γουίτικ, Έσθερ Τζ. Χαν, Μπέκα Φρέουντ
Καλύτερα Κοστούμια σε σειρά Φαντασίας/Επιστημονικής Φαντασίας
Andor – Μάικλ Γουίκινσον, Κέιτ Ο’ Φάρελμ Ρίτσαρντ Ντέιβις, Πόλα Φαγιάρντο,
Black Mirror – Μάθιου Πράις, Άλις Γουντγουόρντ, Λίσα Μίλτον, Τζένιφερ Γκιτς, Αλεξάντερ Γουάτ
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Σύγχρονο Πρόγραμμα
Severance – Τζέρεμι Χιντλ, Αν Μπάρτεκ, Ντέιβιντ Σλέσινγκερ
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής για Αφηγηματικό Πρόγραμμα Εποχής ή Φαντασίας
Andor – Λουκ Χουλ, Τόμππι Μπράιτον, Ρεμπέκα Αλγουεϊ
Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά
The Pitt – Κάθι Σάντριτς Γκέλντοφ, Έρικα Μπέργκερ
Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά
The Studio – Μπράιαν Κράνστον
Καλύτερη Επιλογή Καστ σε Δραματική Σειρά
The Studio - Μελίσα Κόστεν Μπάουερ, Φρανσίν Μέισλερ
Καλύτερη Επιλογή Κάστινγκ σε Μίνι Σειρά
Adolescence – Σαχίν Μπέιγκ
Καλύτερο Animated Πρόγραμμα
Arcane - The Dirt Under Your Nails - Netflix - A Riot Games, Fortiche production for Netflix
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Ταινία
Adolescence – Μάθιου Λούις
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε Σειρά
The Studio – Άνταμ Νιούπορτ Μπέρα (30 λεπτών)
Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας για Σειρά (μία ώρας)
Severance – Τζέσικα Λι Γκανιέ
Καλύτερος Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά
The Pitt – Σον Χάτοσι
Καλύτερη Guest Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά
Severance – Μέρι Γουίβερ
Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία, Ταινία, Αφιέρωμα
The Penguin – Μικ Τζακίνο
Καλύτερη Μουσική Σύνθεση σε Σειρά
Severance – Θίοντορ Σαπίρο
Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε μια Σεζόν ή μια Ταινία
Andor Disney+ • Lucasfilm Ltd.
Καλύτερα Ειδικά Οπτικά Εφέ σε ένα Επεισόδιο
The Penguin Bliss • HBO | Max • Acid and Tender Productions, 6th & Idaho Motion Picture Company, Dylan Clark Productions, Chapel Place Productions, Zobot Projects, DC Studios, Warner Bros. Television
Καλύτερη Τηλεταινία
Rebel Ridge - Netflix και Bonneville Pictures production
Ειδήσεις σήμερα:
Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις - Δείτε live από την τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Σούπερ εκπτώσεις για μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους
Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα