Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ αποχαιρετά το καλοκαίρι ποζάροντας με λευκό μπικίνι
Το μοντέλο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τις διακοπές της στο Instagram
To καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ θέλησε να το αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media. To μοντέλο όλο αυτό το διάστημα, μοιραζόταν λήψεις από τις διακοπές του με τους διαδικτυακούς του φίλους.
Έτσι και τώρα, έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ δημοσίευσε μία φωτογραφία, όπου ποζάρει με λευκό μπικίνι και γυαλιά ηλίου. Στη λεζάντα που συνόδευσε το στιγμιότυπο, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έγραψε: «Αντίο στο καλύτερο καλοκαίρι».
Δείτε τη φωτογραφία
