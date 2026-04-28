Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και θεωρούμαι πλούσια
Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα, θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος, σχολίασε η ηθοποιός
Στη σύνταξή της που ανέρχεται κοντά στα 1.000 ευρώ αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, δηλώνοντας ότι δεν λαμβάνει κρατικά επιδόματα, καθώς όπως σχολίασε, θεωρείται εισοδηματικά «πλούσια».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 28 Απριλίου στο «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη χρήση του ίντερνετ, την απουσία της από τα social media, αλλά και για το γεγονός ότι δεν λαμβάνει κρατικά επιδόματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.
Αρχικά, η Ελένη Γερασιμίδου είπε για τη σχέση της με την τεχνολογία: «Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Το έχω αναλάβει αυτό. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με πετάνε έξω ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν έχει επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εξήγησε πώς ενημερώνεται: «Instagram και Facebook δεν έχω. Μια φορά πήγα να κάνω viber και πλάκωσαν όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα. Δε μπαίνω σε κανένα site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις. Όταν δεν παίρνω έντυπο, τον Ριζοσπάστη τον διαβάζω διαδικτυακά, ανελλιπώς. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δεν βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έδειξε η κόρη μου κάτι βίντεο συγκινητικά».
