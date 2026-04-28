Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και θεωρούμαι πλούσια
GALA
Ελένη Γερασιμίδου σύνταξη

Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και θεωρούμαι πλούσια

Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα, θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος, σχολίασε η ηθοποιός

Ελένη Γερασιμίδου: Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο και θεωρούμαι πλούσια
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύνταξή της που ανέρχεται κοντά στα 1.000 ευρώ αναφέρθηκε η Ελένη Γερασιμίδου, δηλώνοντας ότι δεν λαμβάνει κρατικά επιδόματα, καθώς όπως σχολίασε, θεωρείται εισοδηματικά «πλούσια».

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 28 Απριλίου στο «Happy Day» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη χρήση του ίντερνετ, την απουσία της από τα social media, αλλά και  για το γεγονός ότι δεν λαμβάνει κρατικά επιδόματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Αρχικά, η Ελένη Γερασιμίδου είπε για τη σχέση της με την τεχνολογία: «Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Το έχω αναλάβει αυτό. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με πετάνε έξω ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι υψηλοσυνταξιούχος. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν έχει επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εξήγησε πώς ενημερώνεται: «Instagram και Facebook δεν έχω. Μια φορά πήγα να κάνω viber και πλάκωσαν όλα τα τηλέφωνα που με έχουν κι εγώ δεν ήξερα ποιοι είναι και σε μισή ώρα το έκλεισα. Δε μπαίνω σε  κανένα site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις. Όταν δεν παίρνω έντυπο, τον Ριζοσπάστη τον διαβάζω διαδικτυακά, ανελλιπώς. Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δεν βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έδειξε η κόρη μου κάτι βίντεο συγκινητικά».
Ιωάννα Μαρίνου
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης