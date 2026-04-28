Τηλεθέαση Δευτέρας 27.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 27.4.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,8 9,4
ΑΝΤ1 9,7 11,8
ALPHA 13,1 14
STAR 10,2 9,1
MEGA 11,1 13,4
OPEN 3,5 5,8
ΕΡΤ1 4,1 4,9

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,8 18,7
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 7,3 7,2
ALPHA Happy Day 18,4 11,5
STAR Master Chef 4,3 2,3
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 17,7 20,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,7 16
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 4,6 2,3

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 8,8 16,3
ΑΝΤ1 Το πρωινό 13,1 14,4
ALPHA Super Κατερίνα 18,2 12,9
STAR Breakfast@star 7,8 6,5
MEGA Buongiorno 8,7 10
OPEN  10 παντού 6,7 11,2
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 2,6 3,8

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ 'Οπου υπάρχει Ελλάδα 1,6 7,6
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,2 17,7
ALPHA Το σόι σου 20,6 18,7
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 8,5 8,6
MEGA Ντόλτσε Βίτα 10,7 8,2
OPEN Real View 2,3 2,4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3,1 6,6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,8 4,6
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 12,2 10,5
ALPHA Deal 9,7 17,6
STAR Cash or Trash 5,1 10,3
STAR Ο τροχός της τύχης 10,4 16
MEGA Live News 15,7 19,1
MEGA The Chase 16,9 16,7
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,1 7,6
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,6 7,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,2 9,1
ANT1 ANT1 ΝEWS 7 7,8
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14,1 14,1
STAR Star News 10,3 10,3
MEGA MEGA Γεγονότα 14,3 14,9
OPEN Open News 3,3 8,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,2 3,8

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 10,2 15,3
MEGA Η γή της ελιάς 9 15,7
ALPHA Να μ΄αγαπάς 17,4 24,5
ALPHA Μπαμπά σ' αγαπώ 17,2 18,1
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 10,3 10,5
ANT1 Grand Hotel 7,9 14,2
STAR Master Chef 15,6 11,9
STAR Ξένη ταινία 5,9 6,6
OPEN  Ξένη ταινία 2,9 4,2
OPEN  11 Αυτοί 11 Εμείς 2,8 3
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,5 7,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 5,9 6,6
ΣΚΑΪ Survivor 10,1 10,5
ΣΚΑΪ Η Δίκη του ΣΚΑΙ 4,1 5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network