Η Τζέσικα Μπίελ έδωσε τελεσίγραφο στον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ο τραγουδιστής φέρεται να μέθυσε σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας
Έχει κουραστεί να ντροπιάζεται δημόσια, ανέφερε πηγή
Τελεσίγραφο φέρεται να έδωσε στον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ η Τζέσικα Μπίελ , καθώς μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024, ο τραγουδιστής σε πρόσφατη εκδήλωση στος Λας Βέγκας φάνηκε να μέθυσε, με την ηθοποιό να μην ανέχεται άλλο τη συμπεριφορά του.
Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν μιλώντας στο Page Six ότι ο Τίμπερλεϊκ ο οποίος στις 18 Απριλίου βρέθηκε στο τουρνουά γκολφ 8AM Invitational, φαινόταν να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δείχνοντας μεθυσμένος προς το τέλος της ημέρας, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία για την κατάστασή του.
Σύμφωνα με την Daily Mail η ηθοποιός έχει «φτάσει στα όριά της» με τη συμπεριφορά του συζύγου της και τον προειδοποίησε ότι θα δώσει τέλος στη σχέση τους αν δεν αλλάξει στάση. Η ίδια πηγή υποστήριξε επίσης πως ο Τίμπερλεϊκ δεν είναι ποτέ στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία του τον περασμένο Ιούλιο. «Εκείνη κάνει τα πάντα με τα παιδιά και έχει κουραστεί να ντροπιάζεται δημόσια», ανέφερε η πηγή.
Ωστόσο, άλλες πηγές παρουσιάζουν μια πιο ήπια εικόνα, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις εντάσεις, το ζευγάρι προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα και να βρει ισορροπία: «Παρόλο που τα πράγματα δεν ήταν τέλεια στο γάμος τους, προσπαθούν να το ξεπεράσουν». «Ήταν μια δύσκολη περίοδος τελευταία. Υπάρχει μεγάλη προσοχή πάνω του και αυτό δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Εκείνη έχει σίγουρα εκνευριστεί κατά καιρούς και έχουν συμβεί πολλά. Όπως κάθε ζευγάρι, είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά τα πρόσφατα φώτα της δημοσιότητας και το πρόγραμμά του έχουν κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Παρ’ όλα αυτά, δεν πρόκειται για κάτι κοντά σε σημείο ρήξης», εξήγησε πηγή.
Η σύλληψη του Τίμπερλεϊκ σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2024 στη Νέα Υόρκη, ενώ λίγους μήνες αργότερα παραδέχθηκε την κατηγορία της οδήγησης υπό μειωμένη ικανότητα, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Αρχές.
Το περιστατικό επανήλθε στο προσκήνιο όταν δόθηκε στη δημοσιότητα υλικό από την κάμερα των αστυνομικών, κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα την Μπίελ η οποία επιθυμεί να αφήσουν το θέμα πίσω τους.
