Survivor: Στο νέο επεισόδιο μία ανακοίνωση ενθουσιάζει τους παίκτες
Survivor: Στο νέο επεισόδιο μία ανακοίνωση ενθουσιάζει τους παίκτες

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τους Αθηναίους να εξισορροπήσουν το παιχνίδι

Survivor: Στο νέο επεισόδιο μία ανακοίνωση ενθουσιάζει τους παίκτες
Ιωάννα Μαρίνου
Πόσο επηρεάζει η επικοινωνία που έχουν οι δύο ομάδες στο «Survivor», τις αποφάσεις που παίρνονται στη συνέχεια στα συμβούλια; Υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που μπορούν με τα λόγια τους να οδηγήσουν τις εξελίξεις; Στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε, Τρίτη 28 Απριλίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ τα γεγονότα δίνουν τις απαντήσεις και μία ανακοίνωση ενθουσιάζει τους Survivors.

Οι Επαρχιώτες ηττήθηκαν στο χθεσινό αγώνισμα ασυλίας και στο συμβούλιο έβγαλαν υποψήφιο τον Μάνο Μαλλιαρό, με οριακή διαφορά από τον Σταύρο Φλώρο. Στην υποψηφιότητά του, έπαιξε ρόλο η καρύδα που έδωσε στον Μιχάλη Σηφάκη ή υπάρχουν βαθύτερα αίτια για την ψήφισή του;

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τους Αθηναίους να εξισορροπήσουν το παιχνίδι, ώστε οι δύο ομάδες να έχουν τον ίδιο αριθμό υποψηφίων. Θα καταφέρουν το στόχο τους οι κόκκινοι ή οι μπλε θα επιστρέψουν στις νίκες;

Δείτε το τρέιλερ


Ο Μάνος Μαλλιαρός, η Δήμητρα Λιάγγα, η Μαντίσα Τσότα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ και ο Νίκος Κάππος είναι οι πέντε υποψήφιοι προς αποχώρηση και απόψε, η ηττημένη ομάδα θα αναδείξει την έκτη υποψηφιότητα. Θα είναι όμως έξι ή μία πιθανή ισοψηφία θα αυξήσει τον αριθμό των υποψήφιων προσώπων;

Το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors που θέλει να παραμείνουν στο παιχνίδι. Οι υποψήφιοι γνωρίζουν πως η αποχώρηση θα κριθεί σε στίβο μάχης με κανονικό run και στόχο. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα μονομαχήσουν αύριο για την παραμονή τους;
Ιωάννα Μαρίνου

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

