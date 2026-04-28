Βούρκωσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: Η απώλεια είναι μέσα στη ζωή και πρέπει να το καταλάβουμε
Ο ηθοποιός συγκινήθηκε μόλις είδε τη φωτογραφία του στην οθόνη
Βουρκωμένος εμφανίστηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μιλώντας για τον πατέρα του, σημειώντας πως η απώλεια είναι μέσα στη ζωή.
Ο ηθοποιός ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες έχασε και τους δύο γονείς του, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ανέφερε πως η παράσταση στην οποία παίζει, η «Φάλαινα», τον κάνει να σκέφτεται τον πατέρα του και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ξεκίνησε να λέει: «Θέλοντας και μη στη "Φάλαινα", δεν μπορώ να μην σκέφτομαι τον πατέρα μου που δυστυχώς έχασα και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γιατί μου είναι πολύ οικεία εικόνα της ιστορίας λόγω του πατέρα μου». Τότε σταμάτησε βλέποντας τη φωτογραφία με τον πατέρα του στην οθόνη, βούρκωσε και έστριψε το κεφάλι του, αλλά συνέχισε επισημαίνοντας: «Τέλος πάντων...Οπότε είναι πολύ σημαντικό να θυμάμαι τα θετικά πράγματα. Κι αυτό μες στη ζωή είναι, η απώλεια, και πρέπει να το καταλάβουμε».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για όσα θεωρεί σημαντικά στη ζωή, τονίζοντας πως δεν τον απασχολούν τα βραβεία ή η αναγνώριση από τον κόσμο, αλλά το γεγονός πως κάνει καθημερινά αυτό που αγαπά: «Δεν νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος της γενιάς μου. Δεν έχω καμία τέτοια τρέλα. Είμαι ο καλύτερος από τη χειρότερη πλευρά του εαυτού μου. Υπάρχουν εξίσου καλοί και πολύ καλύτεροι ηθοποιοί σε πράγματα και ευτυχώς που υπάρχουν για να μαθαίνουμε κι εμείς και να αντιλαμβανόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα διάλεγα ποτέ στο σήμερα να πάρω χίλια βραβεία, μιας και το βραβείο της ζωής το παίρνω καθημερινά κάνοντας αυτό που κάνω. Οπότε όσο πιο γρήγορα φύγεις από τη ματαιότητα των πραγμάτων και πας στην ουσία, καταλαβαίνεις ότι η σύμπραξη και η στιγμή είναι σπουδαία. Είναι σαν μια ανάσα, ένα φίλι, σαν την αγκαλιά της γιαγιάς, σαν τον ήλιο, σαν να κάνεις ό,τι αγαπάς, σαν να σου γλείφει το πρόσωπο ο σκύλος ή σαν να σου πιάνει το χέρι ο αγαπημένος σου άνθρωπος. Γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν θα τα πάρουμε και μαζί μας», είπε.
