Βούρκωσε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον πατέρα του: Η απώλεια είναι μέσα στη ζωή και πρέπει να το καταλάβουμε

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για όσα θεωρεί σημαντικά στη ζωή, τονίζοντας πως δεν τον απασχολούν τα βραβεία ή η αναγνώριση από τον κόσμο, αλλά το γεγονός πως κάνει καθημερινά αυτό που αγαπά: «Δεν νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος της γενιάς μου. Δεν έχω καμία τέτοια τρέλα. Είμαι ο καλύτερος από τη χειρότερη πλευρά του εαυτού μου. Υπάρχουν εξίσου καλοί και πολύ καλύτεροι ηθοποιοί σε πράγματα και ευτυχώς που υπάρχουν για να μαθαίνουμε κι εμείς και να αντιλαμβανόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα διάλεγα ποτέ στο σήμερα να πάρω χίλια βραβεία, μιας και το βραβείο της ζωής το παίρνω καθημερινά κάνοντας αυτό που κάνω. Οπότε όσο πιο γρήγορα φύγεις από τη ματαιότητα των πραγμάτων και πας στην ουσία, καταλαβαίνεις ότι η σύμπραξη και η στιγμή είναι σπουδαία. Είναι σαν μια ανάσα, ένα φίλι, σαν την αγκαλιά της γιαγιάς, σαν τον ήλιο, σαν να κάνεις ό,τι αγαπάς, σαν να σου γλείφει το πρόσωπο ο σκύλος ή σαν να σου πιάνει το χέρι ο αγαπημένος σου άνθρωπος. Γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν θα τα πάρουμε και μαζί μας», είπε

