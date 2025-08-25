Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους έκλεισε τα 64 - «Χαρούμενα γενέθλια, σκίουρε» του έγραψε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους έκλεισε τα 64 - «Χαρούμενα γενέθλια, σκίουρε» του έγραψε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ
Η σύντροφός του έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε κοινά τους στιγμιότυπα
Τις ευχές της έστειλε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στον αγαπημένο της, Μπίλι Ρέι Σάιρους για τα γενέθλιά του. Ο μουσικός έκλεισε σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου τα 64 του χρόνια, με την αγαπημένη του να κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση για αυτή τη μέρα.
Η ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram μερικά κοινά τους στιγμιότυπα, από διάφορες στιγμές τους μαζί, ενώ στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της του ευχήθηκε αποκαλώντας τον με το παρατσούκλι του.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έγραψε για τον σύντροφό της: «Χαρούμενα γενέθλια άνθρωπε-σκίουρε». Η σχέση του ζευγαριού έγινε πρώτη φορά γνωστή τον περασμένο Απρίλιο, καθώς πέρασαν μαζί το Πάσχα και δημοσίευσαν μία κοινή τους φωτογραφία στα social media.
Δείτε την ανάρτηση
Το ειδύλλιο έρχεται λίγους μήνες μετά το τέλος του ταραχώδους γάμου του Μπίλι Σάιρους με την τραγουδίστρια Firerose, τον Αύγουστο του 2024. Παλαιότερα, ήταν παντρεμένος με την Τις Σάιρους, από το 1993 έως το 2022.
Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, από την πλευρά της, υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Αρούν Ναγιάρ από το 2007 έως το 2010, ενώ στο παρελθόν είχε σχέσεις με τον ηθοποιό, Χιου Γκραντ και τον εκλιπόντα παραγωγό, Στιβ Μπινγκ, πατέρα του γιου της, Ντάμιαν.
