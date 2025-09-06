Η Ανίτα Μπραντ αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει ο γιος της με τον Χάρη Χριστόπουλο
Η Ανίτα Μπραντ αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει ο γιος της με τον Χάρη Χριστόπουλο
Με αφορμή μία φωτογραφία που ανέβασε με τον γιο της, η make up artist μοιράστηκε το όνομά του με τους διαδικτυακούς της φίλους
Πριν περίπου έναν χρόνο, ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ έγιναν γονείς για τρίτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο τους. Το ζευγάρι κατάφερε να κρατήσει την είδηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας διαρροές και σχόλια, ενώ η make-up artist γέννησε πρόωρα.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ανίτα Μπραντ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία, αποκαλύπτοντας μία από τις πρώτες σημαντικές στιγμές του μικρού. Στην εικόνα, ο γιος της φαίνεται να μπουσουλάει για πρώτη φορά, ενώ με τη δημοσίευσή της, οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για πρώτη φορά και το όνομα που θα πάρει το παιδί τους.
«Απλά τσιρίζω. Μετά που έκλεισα το live, ο Παυλάκος ξύπνησε και αποφάσισε να κάνει τα πρώτα του μπουσουλήματα… Αυτή τη στιγμή πηγαίνει από τη μία γωνία στην άλλη», έγραψε η Αννίτα Μπραντ πάνω στη φωτογραφία.
Δείτε το στιγμιότυπο
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ανίτα Μπραντ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία, αποκαλύπτοντας μία από τις πρώτες σημαντικές στιγμές του μικρού. Στην εικόνα, ο γιος της φαίνεται να μπουσουλάει για πρώτη φορά, ενώ με τη δημοσίευσή της, οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν για πρώτη φορά και το όνομα που θα πάρει το παιδί τους.
«Απλά τσιρίζω. Μετά που έκλεισα το live, ο Παυλάκος ξύπνησε και αποφάσισε να κάνει τα πρώτα του μπουσουλήματα… Αυτή τη στιγμή πηγαίνει από τη μία γωνία στην άλλη», έγραψε η Αννίτα Μπραντ πάνω στη φωτογραφία.
Δείτε το στιγμιότυπο
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα