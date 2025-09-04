Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το σίκουελ του «Superman»
Ο σκηνοθέτης έκανε γνωστό ότι η νέα ταινία θα έχει τίτλο «Superman: Man of Tomorrow»
Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ θα φορέσει ξανά την εμβληματική κόκκινη στολή, καθώς ένα σίκουελ της επιτυχημένης, καλοκαιρινής επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν, «Superman», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε λιγότερο από δύο χρόνια.
Ο σκηνοθέτης της DC Films ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» και θα κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.
Στην ανακοίνωσή του, ο Γκαν συμπεριέλαβε και μια εικόνα από κόμικ που δείχνει τον Σούπερμαν να στέκεται δίπλα στον Λεξ Λούθορ, ο οποίος φορά την εμβληματική του στολή, το Warsuit. Αυτή η επιλογή φέρεται να προϊδεάζει για μια απευθείας σώμα με σώμα μάχη στην επικείμενη παραγωγή.
Η ταινία «Superman» που αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ανανεωμένου DC Universe έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς.
Σύμφωνα με το «Variety», το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει την κυκλοφορία δύο φιλόδοξων πρότζεκτ του DCU για το 2026: το «Supergirl», σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι με πρωταγωνίστρια τη Μίλι Άλκοκ και την ταινία τρόμου «Clayface». Το πρότζεκτ φέρει τη σφραγίδα των Μάικ Φλάναγκαν και Χοσεΐν Αμίνι στο σενάριο, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γουότκινς. Πρωταγωνιστούν ο Τομ Ρις Χάρις και η Ναόμι Άκι.
Επιπλέον, το σίκουελ του «Superman» θα κάνει το ντεμπούτο του πριν από το «The Batman Part II» του Ματ Ριβς, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.
Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk— James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025
