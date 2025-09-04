ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σίντνεϊ Σουίνι: Μπαλαρίνα με λευκές δερμάτινες μπότες σε νέα διαφήμιση

Η νεαρή ηθοποιός συνεχίζει απτόητη παρά τις αντιδράσεις της προηγούμενης εμφάνισης της σε διαφήμιση, όταν κατηγορήθηκε για «ναζιστική προπαγάνδα»

Απτόητη από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προηγούμενη συμμετοχή της στη διαφήμιση της American Eagle για την οποία κατηγορήθηκε για «ναζιστική προπαγάνδα» φαίνεται ότι είναι η Σίντεϊ Σουίνι, η οποία συνεχίζει την «καριέρα» της στον χώρο των διαφημίσεων.

Αυτή τη φορά η νεαρή ηθοποιός υποδύεται μια μπαλαρίνα για λογαριασμό της φίρμας παπουτσιών Jimmy Choo - πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους.

Στο βίντεο της διαφήμισης, η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται αρχικά να μελετάει ένα σενάριο πριν να ξεκινήσει τις διατάσεις φορώντας όχι πουέντ αλλά δερμάτινες λευκές μπότες μέχρι το γόνατο

Εκτός από το να αποτελέσει το «πρόσωπο» προϊόντων από μάσκες χειλιών έως παντόφλες, η Σουίνι έχει πολλά μελλοντικά έργα στα σκαριά, συμπεριλαμβανομένης της βιογραφικής ταινίας «Christy» — στην οποία υποδύεται την πυγμάχο Christy Martin — και της ταινίας «The Housemaid».

